Kauder in Fürth: Breitseiten auf den SPD-Hoffnungsträger

Fraktionschef der Union attackiert Martin Schulz - „Ein Risiko für unser Land“ - vor 55 Minuten

FÜRTH - Tagsüber weilte er in München beim Friedensgipfel mit Seehofer und Merkel, am Abend dann kam Volker Kauder ins Autohaus Graf in Fürth, um beim Neujahrsempfang der CSU zu sprechen. Wer dem Bundestagsfraktionschef der Union lauschte, der ahnt: Der Wahlkampf wird lang und hart.

Zwei, die sich verstehen: Bundesminister Christian Schmidt (links/CSU) und Volker Kauder (CDU) beim Neujahrsempfang im Autohaus Graf. Foto: Foto: Winckler



Koalitionspartner hin oder her, im Wahlkampf sind Schwarz und Rot erbitterte Gegner. Dass SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz gerade auf einer Euphoriewelle Richtung Berlin reitet, dürfte bei der Union die Alarmglocken schrillen lassen. Es gilt, sich in Position zu bringen, und was Volker Kauder in Fürth gegen Schulz abschoss, waren denn auch keine Spitzen, sondern volle Breitseiten.

„Ein Risiko für unser Land“ nannte Kauder den Sozialdemokraten, weil der als EU-Parlamentspräsident dafür geworben hatte, europäische Schulden über sogenannte Eurobonds zu vergemeinschaften. Auch der Werdegang des Kanzlerkandidaten wurde thematisiert. „Dass er kein Abiturzeugnis hat, ist mir egal, er hat so oder so nicht das Zeug für diese schwere Aufgabe“, sagte Kauder. Besonders bitter müsse der Schulz-Hype für Sigmar Gabriel sein: „Alle freuen sich riesig, dass er nicht mehr antritt, das ist schon toll für einen Parteichef.“

Vor einem Schicksalsjahr

Den neu geübten Schulterschluss von CDU und CSU beschrieb er so: „Wir haben uns nicht nur zusammengerauft, sondern festgestellt, dass wir gemeinsame Auffassungen haben.“ Diese wichen lediglich in einem Punkt ab, nämlich in der Frage, wie steuere ich die Migration? Die Wähler, so Kauder, wollten Geschlossenheit, die Union werde sie nicht enttäuschen. Er selbst habe nie an einem gemeinsamen Wahlkampf gezweifelt.

Deutschland und Europa stehen ihm zufolge vor einem Schicksalsjahr. Die Welt gerate weiter in Unordnung, die Menschen bräuchten Orientierung. Dieser schweren Aufgabe könne sich niemand anders stellen als Angela Merkel. Die EU nannte Kauder eine „Friedensversicherung“ für den Kontinent. Sie könne auch ein Wohlstandsgarant sein, dazu müssten sich aber alle Mitglieder an Vereinbarungen halten – und es müsse Konsequenzen haben, falls es jemand nicht tue, sagte Kauder mit Blick auf das Haushaltsdefizit einiger Staaten.

Auch an Donald Trump kam der Fraktionschef der Union an diesem Abend nicht vorbei. Manche hätten gehofft, das Amt verändere den Menschen, nun müssten sie feststellen: „Er meint es ernst mit dem, was er gesagt hat.“ Dennoch plädierte Kauder dafür, ernsthaft mit dem „gewählten Präsidenten“ zu reden. „Wir müssen deutlich machen, dass wir Gemeinsamkeiten haben.“ Trumps Protektionismus hält er hingegen für grundfalsch: „Wenn Trump recht mit dieser Wirtschaftspolitik hätte, dann müsste Nordkorea die erfolgreichste Wirtschaftsnation der Welt sein.“

Kauder vergaß nicht, dem Fürther Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt im Streit mit Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) beizustehen: Die Bauern leisteten einen beachtlichen Beitrag für dieses Land, sie müssten sich nicht durch eine flapsige Werbekampagne verunglimpfen lassen, schimpfte Kauder über Hendricks „Bauernregeln“. „Dass man für so einen Quatsch Steuergelder ausgibt, ist schon ein dicker Hund.“

Schmidt selbst durfte sich im gut besuchten Autohaus Graf über eine Ehrung seiner Parteifreunde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CSU freuen. Als Schmidt 1976 in die Partei eintrat, war die Welt eine andere, sagte CSU-Kreischef Michael Au – in den USA wurde Jimmy Carter Präsident, in Deutschland gewann Helmut Schmidt die Bundestagswahl und es wurde die Gurtpflicht auf Autovordersitzen eingeführt

In Kauders Augen hat Schmidts Engagement Vorbildcharakter. Heute seien wir mehr denn je darauf angewiesen, dass junge Leute sich politisch interessieren und in demokratische Parteien eintreten. „Es gilt für alle“, forderte er, „die Demokratie zu verteidigen.“ Schmidt pflichtete bei: „Nichts ist selbstverständlich, alles muss erarbeitet werden, dafür müssen wir unsere Gaben einsetzen.“

