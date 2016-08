Kaum Abstand: "Uferlogen" rücken Bäumen auf die Pelle

FÜRTH - Immer wieder gab es in der Vergangenheit Ärger um Neubauprojekte, die der Natur allzu nahe kommen. Nun rückt ein Bauvorhaben an der Uferpromenade einigen Bäumen auf die Pelle. Die Stadt sieht darin kein Problem.

An der engsten Stelle ist zwischen Baumkrone und "Uferlogen" gerade mal ein Meter Luft. © Horst Linke



Die „Uferlogen“ schließen eine der letzten Baulücken an der Rednitz. Die Nürnberger Firma Project Immobilien errichtet unter diesem Titel zwischen Uferpromenade und Badstraße zwei Wohngebäude mit 34 Eigentumswohnungen. Ab Mitte 2017 sollen sie bezogen werden.

Aufmerksame Beobachter irritiert unterdessen, wie nah die Rohbauten entlang der Rednitz an die benachbarten Bäume heranrücken. Auf die Frage, ob das rechtens sei, hieß es nun aus dem Rathaus: Ja. Barbara Schwipp, Abteilungsleiterin Bauaufsicht, sagte nach einem Blick in die Unterlagen zwar, der Abstand zwischen Neubau und Baumstamm betrage an der engsten Stelle nur fünf Meter und der zwischen Neubau und Baumkrone nur einen Meter. Doch im Zuge der Baugenehmigung habe die Untere Naturschutzbehörde das abgesegnet. Überdies sei die für die ökologische Bauaufsicht zuständige Kollegin Katrin Sander regelmäßig auf der Baustelle. Sie gehe daher davon aus, dass die Lage vor Ort der Genehmigung entspricht.

Sanders Stelle wurde eingerichtet, nachdem ein Bauträger 2013 im Grundig-Park 76 Bäume hatte fällen lassen. Hinterher ging es um verzwickte Fragen der Definition: Hatte man es hier mit Wald zu tun? Oder mit Gehölzgruppen? Greift die städtische Baumschutzverordnung? Greift sie nicht? Es kam zum Vergleich zwischen Stadt und Investor.

2012 hatte — nicht weit von der Stelle, wo jetzt die „Uferlogen“ entstehen, nämlich jenseits der Rednitz am Hardsteg — eine Abholzaktion im Auenwäldchen für Furore gesorgt. Beim verantwortlichen Immobilienunternehmen, das für sein Projekt „Auengarten“ zuvor mit einem freien Panoramablick über den Fürther Wiesengrund geworben hatte, zeigte man sich damals geknickt und sagte, man werde für den Schaden aufkommen.

Nach den gesetzlichen Vorschriften müssen Bauträger 25 Meter Abstand zum Waldrand halten, sagt Schwipp. Die Stadt hat nach den Erfahrungen im Grundig-Park auf 30 Meter erhöht.

Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Volkswohl, die am Stadtwald gerade 64 Mietwohnungen schafft, speckte ihr Bauvorhaben daraufhin ab. Sie verkürzte Gebäude. Anders als in der Heilstättensiedlung geht es laut Schwipp an der Uferpromenade um den Abstand zu „vereinzelten Bäumen“. Die „Uferlogen“ tangierten zum Fluss hin elf Ahorne, von denen sechs wegen ihres Stammumfanges (80 Zentimeter und mehr) unter die Baumschutzverordnung fielen.

Schwipp glaubt nicht, dass die Tage der Bäume gezählt sind. „Deswegen wurde ja die Fachbehörde beteiligt.“

