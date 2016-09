Kegeln: Viktoria gibt keine Garantien

FÜRTH - Auf das bewährte Personal setzen die Zweitligakegler von Viktoria Fürth in der neuen Saison, die am Samstag (12 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen Vizemeister Rot Weiß Hirschau auf der Anlage in Dambach beginnt. Dass es nicht gelang, Verstärkungen an Land zu ziehen, wertet Vorstand Uwe Fleischmann nicht negativ.

Auf Florian Möhrlein ruhen unter anderem Viktorias Hoffnungen. Foto: Foto: Meyer



„Wir gehen nicht nur mit einem eingespielten Team in die neue Saison, auch unser WM-Bronze-Medaillengewinner Florian Möhrlein trägt weiterhin das Trikot der Viktoria. Das ist für uns natürlich eine tolle Sache. Es zeigt doch, dass unser eingeschlagener Weg nicht ganz verkehrt sein kann und sich die Spieler bei uns wohl fühlen“, meinte der Chef der Kegler.

Warum sich im Kader nichts getan hat, bringt Fleischmann auf den Punkt: „Meistens entscheiden sich die interessanten Spieler für finanziell lukrativere Angebote. Andererseits stellen oft junge Spieler mit Entwicklungspotential, die aus niedrigeren Spielklassen kommen, Forderungen, wie zum Beispiel nach einer Stammplatzgarantie. Darauf wolle man sich aber nicht einlassen. Denn: „Schließlich muss sich jeder über Leistung für die erste Sechs qualifizieren.“

Natürlich hoffen die Verantwortlichen darauf, dass sich neben Möhrlein, der bereits ein Leistungsträger der Mannschaft ist, die jungen Spieler wie Dominik Gubitz und Jens Luger weiterentwickeln. So hat Gubitz bereits in der vergangenen Saison, die er mit der Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft gekrönt hat, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht.

Auch Jens Luger, der in seinem ersten Bundesligajahr – er spielte vorher in der Bezirksliga B – mit beachtlichen Leistungen aufwarten konnte, wird sicher die nächste Stufe in seiner Entwicklung nehmen. Aber nicht nur dieses Duo lässt hoffen. In der bisherigen Vorbereitung konnten gerade auch die „Oldies“ wie Kapitän Matthias Schnetz, Jens Maier und Thomas Wachtler mit hervorragenden Leistungen überzeugen. Auch Sportwart Benjamin Wölfing ließ mit guten Ergebnissen keine Zweifel dran, dass er ebenfalls um einen Platz in der Startsechs für den ersten Spieltag kämpfen wird.

Freilos im Pokal

Da die Viktoria im DKBC-Pokal diesmal Losglück hatte und in der ersten Runde Anfang September dank eines Freiloses nicht antreten musste, hatte man genügend Zeit, sich bis zum Saisonauftakt in der Liga den letzten Schliff zu holen. Die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison wurden allerdings bereits bei einem dreitägigen Trainingslager im August im oberfränkischen Warmensteinach gelegt.

Vorstand Fleischmann sieht der Punkterunde optimistisch entgegen: „Sicher wird es auch dieses Jahr wieder schwer in der 2. Bundesliga Nord/Mitte. Ich denke, dass die Liga sehr ausgeglichen sein wird. Deshalb bin ich aber auch überzeugt, dass wir, wenn wir die Heimschwäche des Vorjahres ablegen können, diesmal durchaus eine gute Rolle spielen können.“ Rot Weiß Hirschau wird dabei gleich ein richtiger Gradmesser sein.

Los geht es auch für die zweite Mannschaft, die weiterhin in der Bezirksoberliga spielt. Sie startet im Anschluss an die Bundesliga ab 16 Uhr gegen den TSV Ochenbruck.

