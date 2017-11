Keidenzell: Essen und Lachen für den guten Zweck

Auftritt von Kabarettist Stephan Zinner beschert der Evangelischen Klinikseelsorge eine Spende von 2500 Euro - vor 37 Minuten

LANGENZENN - Ein Abend mit Kabarettist Stephan Zinner und Andy Kaufmann mit vielen Geistesblitzen und jeder Menge Lacher im Keidenzeller Hof hat der Evangelischen Klinikseelsorge 2500 Euro beschert.

Stefan Zinner trat im Keidenzeller Hof zugunsten der Evangelischen Klinikseelsorge auf. © Foto: Thomas Scherer



Stefan Zinner trat im Keidenzeller Hof zugunsten der Evangelischen Klinikseelsorge auf. Foto: Foto: Thomas Scherer



Mit seinem Soloprogramm „Relativ Simpel“ und bei einem Drei-Gänge-Menü ließ der Mittvierziger sein Publikum teilhaben an seinem eigenen, eigentlich ziemlich einfachen Lebensplan – der dann doch viele Hürden mit sich bringt.

Mit dem ersten Liedbeitrag „Weltreise“ entführte er in die weite Welt, in der auch Keidenzell vorkommen sollte. „I war ned glei bei Eich, weil Minga so weit abgelegen ist“, und schon war der perfekte Einstieg ins kommende über zweistündige Programm geschafft.

Es folgten Kurzgeschichten, die das wahre Leben widerspiegeln und dem Publikum insbesondere ein Bild des Münchners zeichneten. Da durften aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft nicht fehlen. Ob es die „alternativen Fakten“ sind, oder die gestressten Radfahrer, die von einer roten Ampel zur nächsten hetzen, ohne wirklich schneller ans Ziel zu gelangen.

fn