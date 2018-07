Kein Anschluss unter dieser . . .

FÜRTH - 50 Anschlüsse in Oberfürberg haben seit zwei Monate ein im wahrsten Sinne sehr gestörtes Verhältnis zur Telekom. Ein Anruf der FN brachte Bewegung in die Sache. Aber offenbar noch nicht genug.

50 Anschlüsse in Oberfürberg haben seit zwei Monaten Probleme mit ihrem Telefonanschluss. © Kabel Deutschland



Briefe, E-Mails, ungezählte Telefonate: Seine Kontaktversuche zur Telekom haben Siegfried Rauch an den Rand der Verzweiflung getrieben. Seit Mitte Mai, sagt er, hat er in der Paul-Keller-Straße in der Heilstättensiedlung nur noch eine sehr instabile Internet- und Telefonverbindung. Manchmal fällt sie für eine halbe Stunde aus, manchmal sogar für mehrere Tage, manchmal just in dem Moment, wenn er eine E-Mail abschicken will. Telefonieren muss er in dieser Zeit mit seinem Handy – und zwar auf dem Balkon, weil der Empfang in der Wohnung zu schwach ist.

Mit der Zeit fand Rauch heraus, dass ein Verteilerkasten an der Straße für die Probleme verantwortlich war. Die einen mutmaßen, das Gerät sei überlastet, weil in der Siedlung etliche neue Wohnungen gebaut wurden. Andere sprechen von einem Blitzeinschlag. Fest steht: Bis jetzt sah sich die Telekom nicht in der Lage, das Problem zu beheben.

Rauch wandte sich schließlich an die FN, die am Dienstag bei der Telekom durchklingelten. Wo liegt das Problem, wollten wir wissen, warum wurde noch nichts getan? Die Antwort kam einen Tag später per E-Mail. Bei der Störung, die 50 Anschlüsse betrifft, handle es sich um einen "Fehler bei einer technischen Einheit in einem Verteilerkasten". Und weiter: "Eine provisorische Instandsetzung erfolgte durch die Kollegen heute Morgen, so dass die Anschlüsse wieder funktionieren." Für eine dauerhafte Fehlerbehebung werde die gestörte Einheit in Kürze ausgetauscht. Klingt gut.

Am Abend dann der Anruf von Siegfried Rauch in der Redaktion. Mit dem Handy. "Es geht schon wieder nicht", klagt er. Die Telekom braucht offenbar noch etwas Zeit.

Johannes Alles