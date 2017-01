Kein Pardon für die Schneeschieber

FÜRTH - Endlich Schnee! Doch während die weiße Pracht vor allem für Kinder jede Menge Spaß bringt, haben viele Erwachsene mit einigen Pflichten zu kämpfen. Etwa damit, den Gehweg vor dem Haus schneefrei zu bekommen.

21 dieser Schmalspurgeräte hat der städtische Bauhof, um Straßen und Weg zu räumen. Wer einen Gehsteig freischaufeln muss, greift dagegen meist zum Schneeschieber. © Foto: Thomas Scherer



Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr durften viele Mitarbeiter des städtischen Bauhofs verschnaufen. Seit halb vier am frühen Morgen waren sie unterwegs, um die Hauptverkehrsstraßen von Schnee zu befreien und Salz gegen die Glätte zu streuen. Doch die Erholungsphase dürfte nur von kurzer Dauer sein. Sturmtief „Axel“ ist im Anmarsch und soll in der Nacht zum Mittwoch heftigen Wind und Schnee bringen.

Für das Räumen der zahlreichen Gehwege in der Stadt sind allerdings noch sehr viel mehr Menschen gefordert: All jene nämlich, vor deren Grundstücken ein Gehsteig verläuft. Sie müssen den Bürgersteig für Passanten schnee- und eisfrei halten — und zwar an Werktagen ab sieben Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab acht Uhr. Doch damit nicht genug: Bis 19 Uhr muss eine ein Meter breite Schneise freigehalten werden. Gegen Glätte darf man Sand oder Splitt streuen; Salz ist nur bei Eisregen erlaubt. Streugut findet man in den großen grünen Behältern mit orangefarbenen Deckeln, die überall im Stadtgebiet stehen. Ihre genauen Standorte sind auf der Homepage der Stadt aufgelistet.

Wer seiner Räumpflicht nicht nachkommt, für den kann es teuer werden. Nicht nur ein Bußgeld von bis zu 500 Euro droht. Anlieger, auf deren unzureichend freigeschippten Gehwegen jemand zu Schaden kommt, haften dafür.

Noch mehr Arbeit kommt auf Anlieger in der Fußgängerzone zu. „Dort räumen wir nur, wenn alle Hauptstraßen geräumt sind und wir noch Kapazitäten haben“, sagt Doris Langhardt. Ansonsten, erklärt die Leiterin des städtischen Bauhofs, müssen Anwohner oder Ladenbesitzer eine drei Meter breite Passage auf der Länge ihres Anwesens von Schnee befreien.

Bleibt nur die Frage: Wohin mit den weißen Massen? Wer seinen Gehweg räumt, sollte den Schnee an dessen Rand aufhäufen und ihn nicht auf die Straße werfen, wo er auch wieder fortgeschafft werden müsste. Die Stadt, die ja weit größere Mengen bewerkstelligen muss, hat eigene Flächen, wo sie den Schnee bei Bedarf hinschafft. Dafür dass Spaziergänger gefahrlos durch den verschneiten Stadtpark flanieren können, sorgt das städtische Grünflächenamt. Rund ein Dutzend Männer kümmern sich dort um den Winterdienst.

Die Hauptwege des Parks räumen sie mit ihrem kleinen Traktor frei, der auch Splitt ausstreut. Bei den übrigen Pfaden und den Treppen dagegen ist Handarbeit mit Schneeschiebern und Besen gefragt. Einzig die ganz steilen Abschnitte, die von der Hauptallee in den unteren Parkbereich führen, werden aus Sicherheitsgründen abgesperrt. „Das nutzen die Kinder sonst zum Schlittenfahren, das ist zu gefährlich“, erklärt Georg Berthold. Apropos: Der leitende Gärtner des Grünflächenamts freut sich sehr über den Schnee — und den damit verbundenen Rodelspaß hinter dem Babylon-Kino. Damit die Kleinen am Fuße des Hangs nicht abrupt gestoppt werden, wird der Weg, der dort verläuft, auch weder geräumt noch gestreut.

GWENDOLYN KUHN