Keine Angst vor den neuen Medien

Landkreis will Eltern, Lehrer und Kinder mit Hilfe der Experten von Parabol schulen - vor 31 Minuten

ROSSTAL - Der Landkreis Fürth möchte künftig gemeinsam mit dem Nürnberger Medienzentrum Parabol die Kompetenz von Kindern, Eltern und Vermittlern auf diesem Gebiet stärken. Bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages in der Grundschule Roßtal gab es erste Einblicke in die gemeinsame Arbeit.

Wilde Rockstars, explodierende Fernseher: Stolz präsentiert der Roßtaler Kindermarktgemeinderat erste Ergebnisse eines Trickfilm-Workshops — das Pilotprojekt zur neuen Kooperation zwischen Parabol und dem Landkreis. © Foto: Blind



Der Griff zu Handy oder Tablet gehört selbst für Kinder im Grundschulalter mittlerweile zum Alltag – auch die Schüler des Roßtaler Kindermarktgemeinderats besitzen allesamt mindestens eines der Geräte. Über soziale Netzwerke werden Freundschaften gepflegt und Informationen ausgetauscht. Doch Gefahren im Cyberspace, wie etwa Mobbing oder nicht altersgemäße Inhalte, zeugen von den Schattenseiten der Mediennutzung.

Aufklärungsarbeit gehöre daher mit zu den wichtigsten Aufgaben der Jugendhilfe, so Landrat Matthias Dießl. Um die aktive Medienarbeit im Landkreis zu stärken, schließt sich die Kommunale Jugendarbeit mit dem Nürnberger Medienzentrum Parabol zusammen. Der Verein wird als fachlicher Berater zur Seite stehen und helfen, Kinder, Eltern und Lehrer über mediale Gestaltungs- und Manipulationsmethoden aufzuklären. Wettbewerbe, Workshops und weitere Aktionen sollen Kinder ab dem Grundschulalter und Erziehungsbeauftragte gleichermaßen schulen. Der Vertrag läuft über drei Jahre, per anno erhält das Medienzentrum dabei rund 20 000 Euro.

In einer sich stetig wandelnden Medienlandschaft, so Dießl, falle es Eltern und Lehrern immer schwerer, auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben. Auch die Roßtaler Schüler bekräftigen, dass ihre Eltern meist "gar nichts" über die von ihnen genutzten Medien wüssten. Bei Fragen müssen oft jüngere Familienmitglieder aushelfen. Die Unwissenheit verleitet viele Eltern dazu, den Medienkonsum ihrer Sprösslinge ganz zu unterbinden. Ein Ansatz, den Dießl für unfruchtbar hält: Statt den Kindern das Tablet einfach abzunehmen, solle ihnen gezeigt werden, "wie sie mit den Geräten umzugehen haben, die sie täglich nutzen". Kinder und Erwachsene sollen erkennen, dass, so Medienpädagoge Frieder Zander, "Medien ebenso wie Worte wehtun, aber eben auch schöne Sachen bescheren können".

Letzteres zeigte das Pilotprojekt der neuen Kooperation: Nach einer Einführung in die videotechnischen Grundlagen gestalteten die Roßtaler Kinder am Tag der Vertragsunterzeichnung kurze Trickfilme. Dabei bewiesen sie Fantasie: Selbstständig kreierten sie Geschichten, entwarfen Figuren und nutzten gekonnt Tablet und Stativ.

Das Thema Trickfilm durften sich die Roßtaler selbst aussuchen. Ob Videospiele, Fotowettbewerb oder eben Film — die Teilnehmer sollen nach individuellen Interessen und Kompetenzen in die Medienpädagogik eingeführt werden. So werde garantiert, dass die erarbeiteten Erkenntnisse auch nachhaltig in die Kommunale Jugendarbeit einfließen.

Im Herbst werden die Schüler im Zuge eines längeren Workshops einen Trickfilm zum Thema "Plastik" gestalten. Dieser soll nicht nur den richtigen Umgang mit den Medien, sondern auch mit der Umwelt spielerisch nahelegen.

