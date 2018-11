Keine Rauchmelder? Vorwürfe nach Feuer in Fürther Schule

Die Ermittler gehen inzwischen von Brandstiftung aus - vor 36 Minuten

FÜRTH - Das Feuer im Schulcontainer in der Kapellenstraße mit zahlreichen Verletzten wurde vermutlich absichtlich gelegt. Ein Brandopfer erhob in dem Zusammenhang Vorwürfe gegen die Stadt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 100.000 Euro geschätzt. © NEWS5



Ausgangsort war eine Toilette im ersten Stock, inzwischen geht die Kripo von Brandstiftung aus. Man habe entsprechende Spuren gesichert, sagt Polizeisprecher Bert Rauenbusch. Von den 23 Verletzten, die mit Rauchvergiftungen in Kliniken gebracht wurden, musste niemand stationär aufgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 100.000 Euro geschätzt. Um den Schuldigen zu finden, bittet die Polizei Zeugen, sich unter (09 11) 21123333 zu melden.

Eine betroffene Berufsschülerin berichtet von Minuten voller Panik: In den Klassenzimmern hätte es keine Warnung gegeben, niemand habe Rauchmelder gehört. Erst als die Lehrerin dem verdächtigen Geruch nachging, hätten sie den Brand bemerkt. Da drang der Qualm bereits durch die geöffnete Tür herein. "Wir mussten durch diese schwarze Wand, die den ganzen Flur erfüllte", erzählt die Schülerin. Auf dem Weg zum Notausgang habe sie sich immer wieder gestoßen. Feuerwehrmänner, die gerade ins Gebäude kamen, brachten sie ins Freie. Wie viele andere erlitt die junge Frau eine Rauchvergiftung. Nun stellt sie die Frage: Warum aktivierten sich keine Rauchmelder?

Eine Mitschülerin musste erst die Scheibe des Hausalarms einschlagen und den Knopf drücken, um den Warnton zu aktivieren. Bis dahin hatte sich der Qualm jedoch schon im ganzen Stockwerk verbreitet.

Tatsächlich sind in einem Containerbau wie dem in der Kapellenstraße keine Rauchmelder vorgeschrieben, erklärt Thomas Pöllot von der Bauaufsicht der Stadt. "Dort ist eine sogenannte Hausalarmanlage installiert. Sie wird manuell betätigt und befindet sich in der Regel auf den Fluren." Dass in diesem Fall die Schüler erst durch den verrauchten Gang mussten, um den Alarm auszulösen, sei unglücklich gewesen. "Besser wäre es gewesen, die Klassen hätten in ihren Räumen bei offenen Fenstern auf die Feuerwehr gewartet", erklärt er.

Marina Hochholzner