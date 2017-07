Eine Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland in Fürth mit der Europaabgeordneten Beatrix von Storch sorgte für Protest von Demonstranten vor der Eventhalle in Burgfarrnbach.

Weltbekannte Hits am laufenden Band gab es für die Besucher des Fürth-Festivals am Samstagabend. Bei der "Partynacht der Musiklegenden" klangen die Hits der Mega-Stars Tina Turner, Joe Cocker und Barry White aus den Boxen am Kirchplatz. Eine Hommage von Künstlern, die optisch und akustisch ganz nahe an die Originale heranreichen konnten.