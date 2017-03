Kernmühle, Kirche und Nest: Bezirk ist beeindruckt

CADOLZBURG - Mittelfranken ist reich an historisch wertvollen Bauwerken. Ihr Erhalt ist jedoch nicht immer einfach. Um die Anstrengungen der Eigentümer zu würdigen, zeichnet der Bezirk Mittelfranken alljährlich besonders gelungene Projekte aus. Darunter sind heuer drei Gebäude aus dem Landkreis Fürth.

Die Kernmühle gehört zu den sanierten Bauwerken, die der Bezirk Mittelfranken ausgezeichnet hat. © Hans-Joachim Winckler



Als sehr gut geglückte Sanierungen gelten das alte Wirtshaus an der Haffnersgartenstraße 1 in Cadolzburg, die Scheune an der Kernmühle und die evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Jakobus in Oberweihersbuch bei Stein.

Seit Jahrhunderten steht an diesem Platz in Cadolzburg ein Wirtshaus. Heute ist in das sanierte Gebäude das „Sporcher Nest“ eingezogen.



Die Lage des stattlichen Wirtshauses, heute Sporcher Nest, in Cadolzburg zeigt, dass es sich um einen bedeutenden gastronomischen Standort gehandelt haben musste: Es liegt an der Durchgangsstraße gegenüber dem "Brusela" genannten Turmtor. In seiner jetzigen Form wurde das ehemalige "Gasthaus zum goldenen Löwen" um 1700 erbaut, ein Vorgängerbau wird auf das Jahr 1619 datiert. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden einige wenige Änderungen vorgenommen, ansonsten ist der Bau aus Sandsteinquadern fast unverändert.

Drei Jahre lang wurde das Gebäude saniert: das Dach neu gedeckt, Nebengebäude abgerissen, das Fachwerk an der Giebelseite freigelegt oder eine Bruchsteinmauer sichtbar gemacht. Die jetzige rötliche Farbe entspricht den historischen Befunden. Auch im Inneren wurde möglichst viel erhalten, ohne modernen Komfort einzubüßen. Die Wiederbelebung als Gast- und Hotelbetrieb entspricht der traditionsgemäßen Nutzung an diesem Standort.

Sie liegt zwischen Ammerndorf, Neuses und Weinzierlein und gehört zu Roßtal: Die Kernmühle wurde 1676 erstmals erwähnt und zieht sich als Ensemble an der Bibert entlang. Die ursprüngliche Funktion als Landwirtschaft und Mühle hat das Anwesen schon lange nicht mehr. Nun sollte sich die Scheune zum Veranstaltungsraum wandeln und damit das Seminarhaus Kernmühle vergrößern.

Das typische Erscheinungsbild der Scheune blieb bei der Umwidmung erhalten; weiterhin gibt es die großen Tore, nur wenige Fensteröffnungen und eine große Dachfläche. Die geringen Eingriffe fügen sich gut in das Gesamtbild der Kernmühle ein.

Das ungewöhnliche Dach ist in der Kirche St. Jakobus, die am fränkischen Jakobsweg bei Oberweihersbuch liegt, der Blickfang. © Fotos: Hans-Joachim Winckler



Eine wahre Rarität ist die Pfarrkirche St. Jakobus im Steiner Ortsteil Oberweihersbuch. Sie wurde 1928 als sehr extravagante Kirche gebaut. Besonderheit ist das hohe spitzbogenförmige Dach, das das Äußere sowie den Innenraum dominiert. Nicht nur das Dach war sanierungsbedürftig, in früheren Jahren waren auch unsachgemäße Restaurierungen vorgenommen worden. Jetzt ist der Originalzustand von 1928 wiederhergestellt, auch bei den Farbfassungen. St. Jakobus ist damit wieder ein wertvolles Beispiel der Kirchenbaukunst des 20. Jahrhunderts.