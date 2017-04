Kfz-Handwerk: "Trauen Sie sich ran an diese Revolution"

FÜRTH - Für 350 Kraftfahrzeugmechatroniker, Automobilkauffrauen und -männer ist die Lehrzeit nun vorbei: 1277 Tage voller Theorie und Praxis liegen hinter ihnen. Bei der Freisprechung in der Stadthalle Fürth wurde der Nachwuchs ermuntert, sich weiterzubilden und die Revolution in der Automobilbranche selbst aktiv mitzugestalten.

Geschafft: Automobilkauffrauen nehmen ihre Zeugnisse entgegen. Hinter ihnen liegen 1277 Tage voller Theorie und Praxis. © Foto: Nina Daebel



"Werden Sie zu Che Guevaras! Trauen Sie sich ran, an diese Revolution. Sie können die Welt verändern", sagte Karl-Heinz Breitschwert, Obermeister der Kfz-Innung Mittelfranken. Zuvor hatte er auf die "technische Innovationswelle" hingewiesen, die nicht mehr aufzuhalten sei.

So müssten sich die Gesellen künftig besonderen Herausforderungen stellen, wie der Elektromobilität, dem autonomen Fahren und der Digitalisierung, die sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt um sich greifen werde. "Die Geschwindigkeit von Neuerungen wird sich erhöhen und eingefahrene Bahnen werden sich tiefgreifend verändern", prognostizierte der Obermeister.

Rosige Aussichten

Dass die Auszubildenden mit ihrer Berufswahl die Weichen für ihre Zukunft gut gestellt hätten, betonte Christian Sendelbeck, Vizepräsident der Handwerkskammer für Mittelfranken. "Die Zukunftsaussichten im Handwerk sind so rosig wie nie", berichtete er. Doch nicht nur mit komplexer Technik müssten die jungen Leute umgehen können, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Kunden.

"Trotz Digitalisierung steht der Mensch im Mittelpunkt. Mit dem müssen Sie sich auseinandersetzen, und das ist nicht einfach", sagte Sendelbeck. Als Festredner war Hannes Brachat eingeladen. Er ist Professor für Automobilwirtschaft und Herausgeber des Fachmagazins Autohaus. Den Gesellen erklärte er, dass sie mit der Freisprechung den "Ritterschlag der Branche" erhalten würden.

Brachats Ratschlag an den Nachwuchs lautete: "Erkennen Sie Ihre Stärken." Denn wer seine Talente kenne, könne sich gezielt weiterbilden. Viele Wege würden offen stehen, beispielsweise der in den Verkauf oder in die Serviceberatung.

Auch der Meister sei drin, der schließlich sogar den Weg für ein Studium freimacht. Die Perspektiven in den gewählten Berufen seien so gut wie nie, betonte auch der Professor. Es gebe tausende Kfz-Betriebe, die irgendwann alle einen Nachfolger bräuchten. Führungskräfte seien ebenfalls gefragt. "Man muss sich Ziele setzen", resümierte Brachat. "Das sind Wünsche, und die dürfen ruhig ehrgeizig sein."

