Kilometerlange Staus im Landkreis Fürth

Rothenburger Straße, Stein, Cadolzburg: Überall Brennpunkte - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Stau lässt sich im Landkreis Fürth derzeit kaum umfahren - und daran wird sich voraussichtlich bis September nicht viel ändern.

Stau in Stein. © bd/Foto: Scherer



Stau in Stein. Foto: bd/Foto: Scherer



Während ein Teilstück der Rothenburger Straße zwischen Zirndorf-Leichendorf und Weinzierlein gesperrt ist, wird zeitgleich nahe des Steiner Schlosses gearbeitet. In der Faberstadt geht es in Richtung Nürnberg nur im Schneckentempo vorwärts, da auf Nürnberger Seite zwei Spuren zu einer werden. Im morgendlichen Berufsverkehr stehen die Pendler Stoßstange an Stoßstange, bis weit über den Steiner Kreisel hinaus.

Fahrer aus dem Raum Ansbach verschärfen die sowieso schon angespannte Lage, weil sie die vermeintlich bessere Strecke wählen, um in den Großraum zu gelangen statt auf der offiziellen Umleitung durch Cadolzburg zu fahren.

Doch auch Cadolzburg stöhnt unter der Verkehrsbelastung: In den Stoßzeiten schieben sich deutlich mehr Laster und Pkw mitten durch die Marktgemeinde, um von dort die Tangente zu erreichen.