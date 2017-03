Kind stürzt durch Fürther Hallendach: 13-Jähriger tot

Kriminalpolizei will Hintergründe des Unglücks aufdecken - vor 47 Minuten

FÜRTH - Er wollte seinen Ball von einem Hallendach holen - dann stürzte er mehrere Meter in die Tiefe: Ein Junge verletzte sich am Samstagnachmittag in Fürth lebensgefährlich. Jetzt starb er.

Bilderstrecke zum Thema Kind stürzt im Fürther Südosten über fünf Meter in die Tiefe Bei einem tragischen Unglück in Fürth ist ein 13-jähriger Junge tödlich verletzt worden. Er ging auf ein Hallenflachdach, um einen Ball zu holen, als er durch ein Oberlicht aus Kunststoff brach und über fünf Meter in die Tiefe stürzte.



Am Samstagnachmittag war der 13-Jährige durch ein sogenanntes Oberlicht, ein Fenster aus Kunststoff, gestürzt. Er hatte mit einem Freund auf dem Firmengelände im Südosten der Stadt Fußball gespielt und war auf das Dach geklettert, um zu dem Ball zu gelangen. Nach dem Sturz aus etwa fünfeinhalb Metern Höhe blieb er mit lebensgefährlichen Verletzungen und bewusstlos auf dem Boden liegen.

Jetzt, zwei Tage später, starb der Junge in einer Klinik. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei noch zu den genauen Hintergründen - sie will klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl

Mail an die Redaktion