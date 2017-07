Kinder beim "Probespiel" in Retzelfembach

VEITSBRONN - Die Retzelfembacher sind um einen Kinderspielplatz reicher: Veitsbronns Bürgermeister Marco Kistner hat das Areal am Schlehenweg seiner Bestimmung übergeben.

Nur zur Probe durften die Kinder auf dem neuen Spielplatz in Retzelfembach klettern. Auf dem Areal muss der Rasen erst anwachsen. © Foto: Marcus Weier



Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt, um bei der Einweihung dabei zu sein. Das Besondere an der Spielplatzplanung war die Einbindung der Kinder in die Neugestaltung. Bereits 2015 wurden sie samt ihrer Eltern eingeladen, um gewünschte Spielgeräte vorzuschlagen. Nachdem zahlreiche Vorschläge eingingen, wurden in der Kinderkonferenz 2016 die Elemente der Neugestaltung abgestimmt und die Pläne konkretisiert.

Nach der Beschlussfassung des Gemeinderates konnte heuer im Frühjahr der Umbau vorgenommen werden. Insgesamt 30 000 Euro hat sich die Kommune die Neugestaltung kosten lassen.

Damit die Mädchen und Buben so schnell wie möglich auf dem umgestalteten Platz herumtoben können, verlegten die Mitarbeiter des Bauhofs Rollrasen. Kistner bedankte sich in seiner Eröffnungsrede auch nochmals explizit bei den Nachbarn für ihr Engagement. Während der in den letzten Wochen andauernden Hitzewelle wässerten sie das frisch verlegte Grün und griffen somit der Gemeinde unter die Arme.

Bis die Kinder das Areal offiziell in Beschlag nehmen dürfen, wird es noch eine Weile dauern. Erst in ein bis zwei Wochen ist der Rollrasen komplett angewachsen. Am Tag der Eröffnung durften die kleinen Gäste zumindest schon "probespielen".

