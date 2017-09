Kinder-Showkolade made in Fürth

FÜRTH - Tanzen, spielen, singen: Nigel Greenhalgh eröffnet in Fürth und Nürnberg "StageWorld", eine Freizeitschule, in der Kinder und Jugendliche in einem fächerübergreifenden Konzept grundlegende Bühnenkünste üben können. Am Samstag steht in Fürth Probeunterricht zum Kennenlernen auf dem Programm.

Reif für die Bühne: Die „Black Diamonds“ zeigen am Samstag in der „StageWolrld“-Filiale am Bahnhofplatz, wie Entertainment in der Freizeitschule ausschauen kann. Foto: Foto: StageWorld



Die ganze Welt ist eine Bühne. Gut, das hat William Shakespeare behauptet. Doch Nigel Greenhalgh gibt dem großen Barden im Grunde recht. In seiner "StageWorld" geht es um Tanz, Gesang und Schauspiel, unterrichtet werden bei ihm Jungen und Mädchen ab drei Jahren. Allerdings werden zunächst einmal keine Künstlerkarrieren angepeilt. Greenhalgh geht es um den Alltag, um Situationen, die jeder kennt.

"Heute sind doch zum Beispiel Präsentationen bereits in den Grundschulen an der Tagesordnung", sagt der 54-Jährige. Wer gelernt habe, vor Publikum zu zeigen, was er kann, tue sich in solchen Momenten leichter. Aber nicht nur das: "In meiner Schule können junge Menschen in einem geschützten, positiven Umfeld ihre Persönlichkeit entwickeln."

Unterrichtet werden alle klassischen Sparten: "Gemeinsam wird dann eine Show mit Liedern, Texten und Tänzen erarbeitet." Dies sei einerseits eine Herausforderung, mache freilich aber auch sehr viel Spaß. Gleichzeitig, so Greenhalgh, üben seine Schülerinnen und Schüler eine Reihe wesentlicher Eigenschaften ein: "Es geht bei uns nicht zuletzt auch um Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Fleiß, Umsicht, Pünktlichkeit." Er hat keinen Zweifel: "Das sind Kompetenzen, die Kindern helfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern."

Nigel Greenhalgh stammt aus dem englischen Coventry. In London studierte er an der Academy of Live and Recorded Arts, als diplomierter Schauspieler arbeitete er seit 1989 für Theater, Film und Fernsehen. Nach Deutschland kam er im Rahmen einer Tournee und blieb, weil er bei einem Auftritt ("Ich spielte damals ausgerechnet einen Vampir") seine Frau kennenlernte.

Seit 20 Jahren leitet der Profi mittlerweile Freizeitschulen, die Kinder und Jugendliche mit dem darstellenden Künsten vertraut machen. So kennen ihn die Fürther bereits seit 1999; damals gründete er mit der hiesigen "Stagecoach"-Filiale und einem sehr ähnlichen pädagogischen Ansatz wie nun bei "StageWorld" eines der ersten Zentren dieser Art in der Bundesrepublik. Ableger in Nürnberg und Erlangen folgten. Ersten Unterschlupf fand Stagecoach seinerzeit in der Musicalhalle A auf dem ehemaligen Grundig-Gelände, danach war die Schickedanz-Schule Domizil. Aus Erfahrung ist Greenhalgh, dessen Nürnberger StageWorld-Filiale in der Wölckernstraße 10 residiert, sich jedenfalls sicher: "Mit Hilfe der für die Bühne gelernten Fähigkeiten, sind die Herausforderungen des Lebens besser zu meistern."

In Fürth unterrichten er und sein Team von qualifizierten Ausbildern am Bahnhofsplatz 10 (erster Stock über der Post, in den Räumen von Tanzparkett Engel). Die Gelegenheit, "StageWorld" in Aktion zu erleben, gibt es an diesem Samstag. Der "Schnuppertag" beginnt um 12 Uhr, bietet Einblicke in das Konzept ebenso wie die Möglichkeit, ein Probetraining zu absolvieren. Wie eine "StageWorld"-Show aussehen kann, demonstrieren um 13.15 Uhr die "Black Diamonds".

