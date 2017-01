KinderCash: Ein Sparschwein will Schüler stark machen

FÜRTH - Welchen Wert hat eigentlich Geld? Und bin ich arm dran, wenn Mama und Papa weniger kaufen können als andere Eltern? Das Projekt „KinderCash“ hilft Schulen, Kindern einen klugen Umgang mit Konsum und Werbung, aber auch Selbstbewusstsein und Wertschätzung zu vermitteln – neuerdings von Fürth aus.

Im Unterricht wird nicht mit Bargeld gearbeitet: Das transparente Schwein mit vier Schlitzen frisst auch Wünsche, Vorsätze und gute Taten. © Foto: KinderCash



Das Geld war knapp, als sich Diana Bartl vor einigen Jahren als Fotografin selbstständig machte. Sehr knapp, erinnert sie sich. Sie war eine alleinerziehende Mutter, ihre Tochter sieben Jahre alt. Ihr musste sie damals erklären, was der veränderte Alltag bedeutete. Dass vieles einfach nicht ging. Dass drei Euro manchmal fürs Abendessen ausreichen mussten. Gleichzeitig, so Bartl, suchte sie nach Wegen, dass die Kleine „sich nicht schlecht dabei fühlt“, wenn sie sich mit anderen verglich.

Beim Einkaufen „wurden wir kreativ“, erzählt die 37-Jährige. „Und wir hatten Spaß dabei.“ Sie begann, ihr zu erklären, was Werbung erreichen will. Und dass man bei einem Budget von drei Euro am besten mal in die Gemüseabteilung schaut.

So fing es an: Aus den eigenen Erfahrungen wuchs die Idee für ein Schulprojekt, inzwischen – die Tochter ist jetzt 14 – ist es sorgfältig ausgearbeitet; bundesweit arbeiten bereits 26 Schulen mit den Materialien von „KinderCash“, das jetzt auch das Deutsche Kinderhilfswerk als Projektpartner gewonnen hat. Die Organisation glaubt, dass das Programm einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich Armut nicht verfestigt. Armut bedeute für Kinder oft schlechtere Bildungschancen, mangelhafte Gesundheit, fehlendes Selbstbewusstsein, Scham und Ausgrenzung.

„KinderCash“ will dem entgegenwirken: Nicht nur Finanz-, sondern auch „Wertekompetenzen“ sollen gefördert werden. Wichtigstes Hilfsmittel ist ein Sparschwein, das jedes Kind bekommt und das nicht nur einen einzigen Schlitz, sondern vier Schlitze besitzt: fürs Sparen, fürs Ausgeben, fürs Investieren und für die „gute Tat“. Mit dem Sparschwein können Schulen arbeiten, unabhängig davon, ob die Schüler Taschengeld („im Cent- oder Eurobereich“) bekommen oder nicht: Denn in die Schlitze passen natürlich auch Zettelchen.

In der Schule wird mit Zetteln gearbeitet. Und es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um Wünsche, Bedürfnisse, Pflichten oder Taten. „In der Grundschule beginnen die Kinder damit, sich zu vergleichen“, sagt Bartl. Sie müssen sich mit Gefühlen wie Neid auseinandersetzen.

Kostbare Zeit

Das Projekt hilft zu erkennen, was man wirklich haben möchte. Bartl: „Geld ist ein Wert. Zeit aber auch. Und Freundschaft.“ Die Kinder entwickeln so ein Gefühl dafür, was wertvoll ist. „Sie schreiben zum Beispiel auf, was sie sich wünschen. Und nach vier Wochen wird geschaut, ob das immer noch so ist.“ Statussymbole können dabei an Bedeutung verlieren.

Ein anderes Beispiel: Am fiktiven Gehalt einer Familie kann das Rechnen im Tausender-Bereich geübt werden. „Wenn Papa 3000 Euro verdient, erscheint ihnen das wahnsinnig viel. Doch dann erfahren sie, dass die Wohnung 1000 Euro monatlich kostet.“

Vor einem Jahr ist Bartl von München nach Fürth gezogen. Hier fand sie eine Lehrerin – Pamela Strauß aus der Adalbert-Stifter-Grundschule – die das Unterrichtsmaterial gestaltete. Das Projekt ist so angelegt, dass es – von der ersten bis zur sechsten Klasse – über mehrere Schuljahre weitergehen kann. Anfangs werden Lehrer in einem Workshop und Eltern bei einem Elternabend darauf vorbereitet.

Das Projekt passe zum kompetenzorientierten Lehrplan und bedeute für Lehrer keine zusätzlichen Stunden und „keinen Mehraufwand“, betont Bartl, alles sei fertig vorbereitet. Für die Schulen ist das Material kostenlos. Bartl sucht sich stets Partner, die mit Spenden die Finanzierung übernehmen. Sie hofft, auch in der „Spielzeugstadt Fürth“ fündig zu werden.

Mehr Informationen unter: www.projekt-kindercash.de

