Kinderchor zum Träumen gesucht

"Abba — The Tribute Concert" sucht Begleitung beim Song "I Have A Dream" in der Stadthalle - vor 35 Minuten

FÜRTH - Für die Show "Abba - The Tribute Concert" am 11. Januar in der Stadthalle wird ein Fürther Kinderchor gesucht. Für einen traumhaften Einsatz.

Am 11. Januar in Fürth: Agnetha und Anni-Frid. Na ja, fast. Foto: Foto: PR



"I Have a Dream" ist einer der unzähligen Hits jener Band, deren Fans sich auch 2017 — und damit 35 Jahre nach ihrer Auflösung — noch immer fragen: Wird’s vielleicht doch noch einmal eine Wiedervereinigung geben? Die vier von Abba dementieren jedoch in schöner Regelmäßigkeit.

Also hilft nur eins: Ab in eine Abba-Covershow. Am 11. Januar kommen all die Knaller, die die Schweden in den acht Jahren ihrer Weltkarriere raushauten, live in der Fürther Stadthalle zu Gehör. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr die Show "Abba - The Tribute Concert". Karten gibt es im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77).

Für einen Kinderchor aus der Kleeblattstadt (oder aus der Umgebung) könnte an jenem Abend ein Traum wahr werden — echte Bühnenluft schnuppern dürfen die jungen Sängerinnen und Sänger, denn ihr Einsatz ist gefragt im Song "I Have a Dream". Unter der Adresse mirjam.berthel@resetproduction.de nimmt der Tourveranstalter Bewerbungen entgegen.

Gesucht wird ein Chor aus zehn bis zwölf Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Bilder und Infos zum Ensemble sowie ein eventuell vorhandes Video sollten interessierte Chöre ihrer Bewerbungen hinzufügen. Ab Mitte Dezember entscheidet sich, für welchen Chor der Traum in Erfüllung geht. Texte und Noten zum Einstudieren gibt es dann im Vorfeld des Fürther Konzerts. Auch gegen eine schrille Kostümierung im Stil der Siebziger hat am 11. Januar niemand etwas einzuwenden — alter Schwede!