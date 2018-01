Kinofilm klärt über Depression auf

FÜRTH - Um fast 80 Prozent ist binnen zehn Jahren die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme gestiegen. Das besagt der "AOK-Fehlzeiten-Report 2017". Oft spielen Depressionen eine Rolle, die die Krankenkasse nun bei einer Kino-Tour in den Fokus gerückt hat.

Mit einem Kinofilm wollte die AOK über Depression aufklären. Foto: dpa



Depression ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann. Aber wie erkennt man sie? Und wie gehen Betroffene und Angehörige am besten damit um? Die AOK und regionale Partner in der Selbsthilfe wollten mit der bayernweiten Kino-Tour aufklären.

Einblick ins Seelenleben

An rund 40 Orten, unter anderem im Metroplex-Kino in Fürth, gab es kostenfreie Vorstellungen bei denen der Film "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" lief. Die Dokumentation handelt von zwei an Depression erkrankten Menschen und einer betroffenen Familie. Der Filmemacher, selbst Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, begleitete die Hauptpersonen ein ganzes Jahr lang hautnah. Die Zuschauer bekommen so einen direkten Einblick in deren Alltag und Seelenleben.

"Mit dem Film wollen wir die Zuschauer für diese Erkrankung sensibilisieren, sie sollen Depression und die damit einhergehenden schwierigen Lebenssituationen begreifen können", erklärt Bereichsleiter Jürgen Anton von der AOK in Fürth.

Realisiert wurden die Dreharbeiten zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. "Viele Menschen verwechseln Depression mit einer nachvollziehbaren Reaktion auf die Bitternisse des Lebens oder wissen nicht, dass sie gut behandelbar ist", sagt Professor Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Direktor der Universitätspsychiatrie in Leipzig. Depressiv sei man aber erst, wenn mehrere Anzeichen zusammenkämen und mindestens über zwei Wochen permanent anhielten. Wer ständig bedrückt, freudlos und erschöpft ist, schlecht schläft, keinen Appetit hat oder sich nicht konzentrieren kann, hat möglicherweise eine Depression entwickelt, erläutert Hegerl.

Gesprächsrunde mit Experten

Dem Film in Fürth schloss sich eine Gesprächsrunde mit Experten an. Moderiert von AOK-Marketingleiterin Christine Brummer diskutierten Filmemacher Axel Schmidt, Dr. Richard Sohn vom Ärztenetz Fürth, Anton Berndl vom Bündnis gegen Depression, Elisabeth Benzing von der Selbsthilfekontaktstelle Kiss Mittelfranken und Susanne Papp von der AOK-Sozialberatung. Danach stellten sie sich im Kino-Foyer in persönlichen Gesprächen den Fragen der Zuschauer.

Ein Selbsttest, Wissen und Adressen rund um das Thema Depression findet sich unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Nach Selbsthilfegruppen vor Ort kann auf www.selbsthilfe-navigator.de gesucht werden.

