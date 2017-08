Volles Programm von Freitag bis Dienstag: Am 25. August startete die Kirchweih in Stein, die sich bis zum 29. August von ihrer besten Seite zeigt. Zu einem der vielen Höhepunkte gehörte auch der Kirchweihzug am Sonntag. Die drei schönsten Kirchweihzuggruppen werden traditionell am Montagabend im Festzelt prämiert. © Peter Romir