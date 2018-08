Kleid vertauscht: Fürther Braut bittet das Netz um Hilfe

In einer Fürther Reinigung bekam die Frau das falsche Hochzeitskleid zurück - vor 1 Stunde

FÜRTH - Als sie den Kleidersack öffnete, merkte sie, dass ein falsches Kleid drin steckte: Mit einem emotionalen Facebook-Aufruf hat sich eine 37-jährige Fürtherin nun auf die Suche nach ihrem Hochzeitskleid gemacht. Es wurde wohl in der Reinigung vertauscht.

Am 19. Mai 2018 hat Jana Maric "Ja" gesagt - in einem weißen Hochzeitskleid, das ihr viel bedeutet. Nicht nur, weil sie es an diesem großen Tag trug, sondern auch, weil es ihr ihre Mutter gekauft hatte, bevor sie gestorben ist.

Anfang Juni gab Jana Maric das Kleid in der Reinigung ab, sie hatte sich für ein Geschäft in der Fürther Südstadt entschieden. Einen Monat später wollte sie es abholen. Doch als sie im Laden den Kleidersack öffnete, um zu schauen, ob alles passt, musste sie feststellen: Darin steckte nicht ihr Brautkleid, sondern das einer anderen Frau.

"Ich möchte es von Herzen zurückhaben"

"Bis heute ist es nicht wieder aufgetaucht", schreibt sie nun auf Facebook, wo sie sich mit emotionalen Worten auf die Suche nach ihrem Kleid gemacht hat. Es wurde wohl aus Versehen einer anderen Kundin mitgegeben. Die Dame in der Reinigung habe sie an dem Tag noch nach hinten ins Lager geführt, wo drei weitere Hochzeitskleider hingen. Ihres war jedoch nicht darunter. "Meinen Kleidersack habe ich dann leer mitgenommen und das falsche Kleid, das sich darin befand, habe ich in der Reinigung gelassen", erzählt Jana Maric.

"Ich möchte es von Herzen zurück haben", sagt die 37-Jährige und hofft, dass sie Kundinnen erreicht, die zwischen Juni und August ebenfalls Hochzeitskleider in der Reinigung abgegeben haben. Ihr Appell an die Bräute: "Bitte seht in eure Kleidersäcke, ob da nicht vielleicht mein Kleid drin ist." Der Aufruf wurde binnen weniger Stunden schon mehrere Hundert Mal von Nutzern geteilt.

Noch keine Kundin hat sich gemeldet

In der Reinigung bedauert man das Versehen und hofft ebenfalls noch auf ein Happy End. Bisher habe sich leider keine Kundin gemeldet, die ein falsches Kleid mitgenommen hat. Offenbar hat das Versehen noch niemand bemerkt. Die Erfahrung des Personals: "Viele hängen den Kleidersack zuhause erst mal auf die Seite." Bisher habe man auch keine Adressen von den Kundinnen notiert, in Zukunft werde man sich aber zumindest bei Hochzeitskleidern die Telefonnummer geben lassen.

Sollte das Kleid nicht auftauchen, würde die Reinigung Schadenersatz zahlen. Jana Maric aber geht es nicht ums Geld, sondern um ein Kleid, an dem sie sehr hängt: "Und ich bin sicher, die andere Dame möchte auch lieber ihr Kleid wieder haben, wenn sie denn merken sollte, dass sie das falsche hat."

Claudia Ziob