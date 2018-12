Kleiderdieb auf der Fürther Freiheit geschnappt

Detektiv weggestoßen: Passanten überwältigten den 33-jährigen Täter - vor 49 Minuten

FÜRTH - Als äußerst rabiat erwies sich ein Dieb, der es in einem Kaufhaus in der Innenstadt auf hochwertige Kleidung abgesehen hatte.

Am Dienstagnachmittag war der Mann einem Ladendetektiv aufgefallen. Der vermeintliche Kunde trug eine Reihe von Kleidungsstücken mit sich. Sein Weg führte ihn damit aber nicht an die Kasse, um zu bezahlen, sondern geradewegs zum Ausgang. Als er das Bekleidungshaus verlassen hatte, sprach der Detektiv ihn an. Der Täter reagiert allerdings aggressiv, er schlug seinem Gegenüber unvermittelt ins Gesicht und stieß ihn zur Seite. Anschließend rannte der Mann in Richtung Weihnachtsmarkt. Allerdings erkannten einige Passanten die Situation und hielten den Flüchtenden trotz Gegenwehr fest.

Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth nahm den 33-Jährigen dann fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Außerdem stellten die Beamte Kleidungsstücke im Wert von einigen hundert Euro sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

fn