Kleidung für wenig Geld: BRK plant neuen Laden

In Fürth wächst damit das Angebot an Geschäften, die Gebrauchtes verkaufen - vor 40 Minuten

FÜRTH - Ende März macht das BRK einen neuen Kleiderladen in Fürth auf, der Menschen mit wenig Geld den Alltag erleichtern soll. Gespendete Kleidung wird hier zu einem geringen Preis abgegeben.

Im City-Center bietet der Laden "Kleidbar" der Caritas Kleidung zu günstigen Preisen. © Mark Johnston



Am 31. März öffnet der Laden in der Schirmstraße 1, in der Nähe des Rathauses, um 10 Uhr erstmals seine Türen. "Mode von Mensch zu Mensch" ist hier das Motto, heißt es in einer Pressemitteilung des Fürther BRK. Das Angebot richte sich an die ganze Bevölkerung. Man wolle hochwertige Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Schuhe anbieten. Der Laden soll sich optisch kaum von einem "normalen" Bekleidungsgeschäft unterscheiden, "lediglich der Preis macht den Unterschied".

Die Kleiderkammer im Keller des BRK-Hauses soll durch einen neuen Laden abgelöst werden, der allen Fürthern offensteht. © privat



Betreiben werden den Laden Ehrenamtliche unter Leitung von Doris Stehmann, die früher in der Hansastraße ein Hosengeschäft führte. Der Laden wird dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit können auch die Kleiderspenden – nur gewaschene, gut erhaltene Sachen (das gilt auch für die im Folgenden genannten Stellen) – abgegeben werden. Der Erlös werde für gemeinnützige Aufgaben in der Sozialarbeit verwendet. Langfristig soll der neue Laden die bisherige Kleiderkammer im BRK-Haus ersetzen, in der nur Bedürftige versorgt wurden.

Weitere Anlaufstellen

Vergleichbare Angebote gibt es auch an mehreren anderen Stellen in Fürth. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden im Folgenden einige genannt.

Im City-Center findet man den Laden "Kleidbar" der Fürther Caritas. Geöffnet hat er montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 16 Uhr. Sachspenden werden vorzugsweise freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr angenommen.

Seit September steht auch die zunächst für Flüchtlinge eingerichtete "Kleiderkammer Süd", Zeppelinstraße 12, allen Fürthern offen. Montags (10 bis 12 Uhr) und donnerstags (14 bis 17) Uhr kann hier Gebrauchtes gekauft werden. Das Projekt stemmen Ehrenamtliche, der Erlös kommt der Flüchtlingsarbeit zugute. Zu den Öffnungszeiten kann auch Kleidung abgegeben werden.

Gebrauchte Kleidung, aber auch Schulsachen, Schmuck, Bücher und Haushaltsartikel kann man außderdem im Laden "Frankenfair" in der Nürnberger Straße 29 kaufen. Träger des Geschäfts, das eine "Boutique-Atmosphäre" verströmen soll, ist der gemeinnützige Verein Weihnachtskürbis. Der Erlös fließt nach Angaben des Vereins komplett in die Förderung von bedürfigen Kindern und Jugendlichen in der Region. Der Laden ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hier können ebenfalls Spenden abgegeben werden.

Kleidung und viele andere Dinge bieten schließlich auch die Gebrauchtwarenhöfe in Fürth-Bislohe (Mo. bis Fr. 9-19, Sa. 9-16 Uhr) und Veitsbronn-Siegelsdorf (Mo. bis Fr. 9-18, Sa. 9-16 Uhr) günstig an. Auch die Gebrauchtwarenhöfe sind auf Spenden angewiesen.

Beim BRK und bei der Caritas würde man sich über weitere ehrenamtliche Helfer für die Geschäfte freuen. Kontakt im Laden des BRK bzw. für die Südstadt unter Tel. 97 79 03 70 oder -358 und bei Sonja Küfner, kuefner.caritas@gmail.com

Claudia Ziob