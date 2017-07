Kleine Bauarbeiter in St. Stephanus

Grundsteinlegung für den neuen Kindergarten der Oberasbacher Kirchengemeinde - vor 33 Minuten

OBERASBACH - An der Grundsteinlegung im Rohbau des neuen Kindergartens Sankt Stephanus in Oberasbach durften sich auch die kleinen Gäste beteiligen – mit Kelle und Beton.

Grundsteinlegung für den Kindergarten St. Stephanus Oberasbach. © Juliane Pröll



Die neue Einrichtung ist für vier Gruppen mit insgesamt 100 bis 105 Kindern auf über 1000 Quadratmetern konzipiert. Die Kosten für den Bau betragen zirka drei Millionen Euro. Zudem stellt die Stiftung Kinderförderung von Playmobil der Einrichtung ein "Aktivschiff" zur Verfügung. Das 13 Meter lange Spielgerät belegt eine Fläche von 200 Quadratmetern und besteht aus dem gleichen Material wie die Aufbauten im Zirndorfer FunPark.

Wie Pfarrer Michael Grober in seiner Rede sagte, soll ein Kindergarten ein Ort sein, "der einerseits Sicherheit und Geborgenheit bietet, andererseits auch zu neuen Erfahrungen, zum Lernen und zum Abenteuer einlädt". Dem Architekten des Bauvorhabens, Hans Peter Haid, war bei der Konzeption vor allem wichtig, dass in die fertigen Räume "sehr viel Licht" fällt. Durch Material, Raumaufteilung und Farben will Haid die Wahrnehmung der Mädchen und Jungen im Kindergarten positiv prägen: "Wir können für die Zukunft der Kinder die Grundlagen schaffen, und genau das wollen wir machen." Vor dem Festakt verlas der Architekt die Urkunde zur Grundsteinlegung.

Anschließend füllte Pfarrer Grober die Blechkassette mit Zeitdokumenten. Unter anderem mit den aktuellen Nachrichten, darunter je einer Ausgabe der Fürther Nachrichten und der Süddeutschen Zeitung, einer neuen Ausgabe des Gemeindebriefes und der Gruppensymbole des Kindergartens. Während die Kassette verlötet wurde, sangen die Kinder das Lied "Wer will die fleißigen Handwerker sehen". Anschließend durften die Kleinen die Ausbuchtung, in der die Zeitkapsel lag, mithilfe einer Kelle mit flüssigem Beton füllen.

jpr