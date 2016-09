Kleine Forscher in Zirndorf suchen große Freiwillige

Nach den Sommerferien startet die FreiwilligenAgentur ein neues Projekt - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Wer kennt sie nicht diese Fragen, mit denen Kinder Erwachsene löchern: Warum macht ein Stein im Wasser Kreise? Wie weit ist der Himmel weg? Warum tanzt eine Rosine im Mineralwasser? Antworten auf diese kindliche Neugier werden bei dem Projekt „Kleine Entdecker – ganz groß“ erarbeitet.

Mit dem Projekt „Kleine Entdecker – ganz groß“ will Zirndorfs FreiwilligenAgentur Forscherdrang und Entdeckergeist von Kindern fördern. © Foto: privat



Nach den Sommerferien startet es bei der FreiwilligenAgentur Zirndorf (FAZ). Kleine Entdecker werden gemeinsam mit großen Freiwilligen die Welt erkunden. Zielpublikum sind Kinder in Kindergärten, Vorschulen sowie Kindertagesstätten — und freiwillige Helfer, die das FAZ jetzt sucht.

Das Bildungsprojekt wird über die Bayerische Sparkassenstiftung sowie von der Landesbausparkasse in Bayern gefördert und von Landrat Matthias Dießl als Schirmherr unterstützt. Ziel ist, Kinder frühzeitig für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern. Mit einfachen alltäglichen Materialien experimentieren Erwachsene mit Kindern in altersgerecht aufbereiteten Versuchen. Im Mittelpunkt steht dabei, die natürliche kindliche Neugier anzuregen und Forscherdrang und Entdeckergeist zu wecken und zu fördern.

Workshops für Helfer

Die Einsätze der freiwilligen Helfer werden deren zeitlichen Möglichkeiten sowie den Wünschen der Kindergärten angepasst. Bereits vor dem Start des Projekts können sich Freiwillige melden, die sich für eine Mitarbeit interessieren. Einen speziellen Hintergrund müssen die Helfer nicht mitbringen. Ab Oktober werden sie in Workshops auf die Arbeit mit Kindern vorbereitet. Wer Freude daran hat, mit Kindern Experimente durchzuführen, sich geduldig ein Loch in den Bauch fragen lässt und Zeit erübrigen kann, um sich in das Projekt einzubringen, für den könnten die kleinen Entdecker genau das Richtige sein – so werben die Projektleiterinnen der FAZ Elvira Leinhos und Christine Obermeier um Unterstützer.

Eine Informationsveranstaltung findet am Montag, 10. Oktober, von 11 bis 12.30 Uhr statt. Fragen zum Projekt, Anmeldungen zur Infoveranstaltung oder das Interesse an einem persönlichen Gespräch können Interessierte per E-Mail unter freiwilligenagentur-zirndorf@gmx.de an die FAZ richten. Unter Telefon (09 11) 6 00 36 46 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr) können auch persönliche Gespräche vereinbart werden.

fn