Kleine Rundgänge durch den Zenngrund

Wilhermsdorfer Senioren bieten auf Wunsch Begleitung auf Feldwegen und Waldpfaden - vor 52 Minuten

WILHERMSDORF - „Es sind keine Wanderungen, sondern Spaziergänge!“ Das stellt Helmut Tichy gleich klar. „Sie dauern maximal anderthalb Stunden. Und man ist immer in guter Begleitung“, wenn man das Angebot des von ihm geleiteten Wilhermsdorfer Seniorenbeirats annimmt: Geführte Spaziergänge in und um die Marktgemeinde im Zenngrund in kleiner Runde. Angesprochen sind nicht nur Senioren.

Wer es gesellig schätzt, kann mit dem Seniorenbeirat den Zenngrund erkunden. Helmut Tichy (im Bild) und sein Team bieten regelmäßig Spaziergänge in kleiner Runde an. © Foto: Wraneschitz



Unterwegs ist man auf der „Donnerschlag-Runde“, am „Staa-Kreiz-Gärtla-Weg“ oder „Ums Windholzfeld“: Insgesamt sieben dieser Strecken sind seit kurzem, farbig markiert und mit Nummern versehen, deutlich beschildert.

Diese Spaziergänge sind eigentlich nichts Neues: Bereits seit 2005 legt die Gemeinde kleine Broschüren auf, in denen die sieben Strecken bunt gekennzeichnet sind. Eine Beschilderung am Wegesrand gab es aber bisher nicht. Doch nun hat das Regionalmanagement im Landkreis Fürth eine einheitliche Wanderwegsbeschilderung organisiert: Seit März stehen die von Freiwilligen des Fränkischen Albvereins aufgestellten Tafeln an 14 Wandertouren im Kreis (wir berichteten).

In Wilhermsdorf haben Gemeinde und Seniorenbeirat diese Chance genutzt und die Spaziergänge 1 bis 7 gleich mit ausgezeichnet. Hier war der Albverein ebenfalls beteiligt, vor allem in Person von örtlichen Senioren, stellt Tichy heraus. Ausgangspunkt von „Braun“ bis „Orange“ ist jeweils der Bahnhof Mitte der Zenngrundbahn. Dort hängt auch die Übersichtstafel mit Kreis- und Ortswegen.

Ein kleines Problem gibt es dennoch: Die Spaziergangsstrecken seien zwar ohne große Hindernisse. Aber es sind auch Feld- und Wiesenwege dabei oder Pfade am Waldrand entlang. Die Routen seien also „nicht ganz behindertengerecht“.

Auch deshalb setzt Tichy auf das ISEK-Management, das sich um die städtebauliche Weiterentwicklung des Orts kümmert. Er hofft, die ISEK-Leute werden mit den Senioren die Wege gemeinsam begehen. Dabei sollen Verbesserungsvorschläge gesammelt werden, zum Beispiel für optimale Standorte neuer Ruhebänke.

Begleitete Spaziergänge organisiert der Seniorenbeirat etwa einmal im Monat. Zwei Mitglieder des Seniorenbeirats, „möglichst Männlein und Weiblein“, seien als Mitwanderer immer dabei, erzählt Helmut Tichy. Bei den 1,5-Stunden-Rundgängen „wird über Gott und die Welt geplaudert“. Für September und Oktober haben sich die Seniorenvertreter noch ein paar Spaziergänge vorgenommen. „Die genauen Daten stehen im Mitteilungsblatt des Marktes.“ Denn dieses Angebot wendet sich vor allem an Senioren aus Wilhermsdorf.

Doch nicht nur für sie gilt das Motto der Broschüre: „Regelmäßiges Wandern oder Spazieren fördert Ihre Gesundheit!“ Auch ohne Begleitung bieten die Wilhermsdorfer Spaziergänge reizvolle Einblicke in die Vielfalt des Zenngrunds. Und die ist unabhängig von der Begleitung des örtlichen Seniorenbeirats auch im Alleingang ein Genuss.

Der Flyer Spaziergänge liegt im Rathaus Wilhermsdorf aus. Eine Übersicht gibt auch die Tafel am Bahnhof Mitte. Der nächste Spaziergang führt zum Lenzenweiher und findet am Mittwoch, 14. September, statt. Start ist um 14 Uhr am Bahnhof Mitte.

Heinz Wraneschitz