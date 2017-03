Kleintransporter war völlig überladen

Wagen wog mit sechs Tonnen viel zu viel — Bußgeld und Punkt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Da geht doch noch was: Mehr und mehr Bauschutt hatte ein Kleintransporter eingeladen. Am Ende wog er stolze sechs Tonnen – statt 3,49. Das entging allerdings auch den Ordnungshütern nicht.

Am Donnerstagmittag fiel der übergewichtige Mercedes Sprinter einer Streife der Fürther Verkehrspolizei auf. Der Wagen war gerade auf Südwesttangente unterwegs, als ihn die Beamten stoppten und erst einmal zu einer geeichten Waage dirigierten.

Bei der Überprüfung des Laderaums stießen sie auf die massive Ladung, die sich bis an die Decke türmte. Die Waage bestätigte den Verdacht der Polizisten. Weil eine Weiterfahrt zu gefährlich gewesen wäre, zogen sie den Wagen aus dem Verkehr. Der 43-jährige Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von rund 250 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

fn