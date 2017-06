Klimaschutz: Trump motiviert Fürths Stadtspitze

FÜRTH - Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen auszutreten, ist auch im Fürther Rathaus mit Entsetzen aufgenommen worden. Eine "konsequente Klimapolitik vor Ort" werde dadurch noch wichtiger, betont Oberbürgermeister Thomas Jung.

Die Förderung von Solarenergie hat in Fürth Tradition. © Hans-Joachim Winckler



Trumps Entscheidung sowie den gestrigen Tag der Umwelt nahm die Stadtspitze zum Anlass, in einer Pressemitteilung an die lokalen Bemühungen zum Klimaschutz zu erinnern. Sie gewinnen nun noch an Bedeutung, heißt es darin. Der Fürther Stadtrat hatte im Juni 2009 einen Klimaschutzfahrplan beschlossen: Ziel ist es, die Kohlendioxidbelastung bis 2020 um 23 Prozent im Vergleich zu dem Wert aus dem Jahr 1990 zur verringern.

"Ehrgeizig, aber erreichbar" nennt Jung das Vorhaben in der Pressemitteilung. Die Stadt setze weiter auf erneuerbare Energien, Gebäudesanierungen, Busbeschleunigung und den Radwegeausbau. Auch in der wachsenden Elektromobilität sehe er die Chance auf eine deutliche CO2-Reduzierung ab 2019, sagt Jung. "Den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Metropolregion Nürnberg begrüße ich in diesem Zusammenhang ausdrücklich."

"Erfreuliches Ergebnis"

Eine Zwischenbilanz zum Fürther Klimaschutzfahrplan, die die Energieagentur Nordbayern für das städtische Umweltreferat erarbeitet hat, soll am 13. Juli im Umweltausschuss detailliert vorgestellt werden. Vorab spricht Jung von "erfreulichen" Ergebnissen: Die Pro-Kopf-Emission durch Kohlenstoffdioxid sei im Stadtgebiet in den Jahren 1990 bis 2014 um 13,3 Prozent zurückgegangen.

Somit würde bei einer linearen Fortschreibung der zwischen 2010 und 2014 erreichten Verbesserung das Einsparziel fast erreicht werden. Die CO2-Emissionen pro Einwohner haben sich nach Angaben der Stadt seit 1995, als der Höchststand mit 8,05 Tonnen pro Kopf zu verzeichnen war, auf 6,96 Tonnen CO2 (Stand 2014) reduziert.

