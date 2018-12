Klischees al dente

Das Italo-Pop-Musical "Azzurro" aus Niederbayern - vor 39 Minuten

FÜRTH - Pasta mit Kraut oder Pizza mit Bratwürsten? Das Italo-Pop-Musical "Azzurro" versucht neben guter Musik eine paar deutsch-italienische Klischees durch den Espresso zu ziehen. Die Produktion des Landestheaters Niederbayern gastierte zweimal im ausverkauften Stadttheater.

Reichlich abgefahren: Skurrile Typen um einen betagten Motorroller parodieren auf der Stadttheaterbühne lustvoll Vorurteile und begeistern das Publikum. © Foto: Markus Kohler



Reichlich abgefahren: Skurrile Typen um einen betagten Motorroller parodieren auf der Stadttheaterbühne lustvoll Vorurteile und begeistern das Publikum. Foto: Foto: Markus Kohler



Im Mittelpunkt des Abends steht die renommierte Italo-Pop-Cover-Band "I Dolce Signori", die seit über 15 Jahren als sechsköpfiges Ensemble durch die Lande zieht und den modernen Italo-Sound von A wie Al Bano bis Z wie Zucchero im Repertoire hat.

Die beiden singenden Frontmänner Rocky Verardo und Gianni Carrera, die auch im Stück die gleichnamigen Hauptrollen besetzen, überzeugen mit dem typischen Ramazotti- oder Jovanotti-Timbre und können ein von der Weihnachtsgans erschöpftes fränkisches Publikum zu stehenden Ovationen motivieren.

Ob es allerdings notwendig ist, dem ansteckenden Musik-Programm noch eine Musical-Handlung überzustülpen, muss jeder Besucher selber entscheiden. Die Geschichte vom liebeskranken Rocky, der seine Gloria aus dem fernen New York wieder nach Kalabrien zurückholen will, dafür aber ein paar tausend Euro braucht, ist von Regisseur Stefen Tilch etwas krampfhaft um die Lieder gewoben worden. Rocky glaubt nämlich, man könne in der Tradition seines Großvaters beim Steinkohle-Abbau in Gelsenkirchen noch das große Geld machen. Deshalb setzt er sich auf die orangerote Vespa und tuckert von Kalabrien in den Ruhrpott.

Unterwegs trifft er auf das sehr deutsche Mädchen Frauke (Katharina Wittenbrink), eine hyperaktive Hysterikerin, die ein frühkindliches Heino-Trauma hat. In mehreren Rollen — etwa als kochende Mama oder als schleimiger Musik-Manager Luigi Onesto — wirbelt Johann Anzenberger über die Bühne.

Der Höhepunkt der Show ist aber unzweifelhaft gekommen, wenn die bescheidenen Kulissen zur Seite geschoben werden und die Band mit den deutschen Musikern Richie Necker (g), Uli Zrenner (b), Bernd Meyer (keyb) und Michael Thomas (dr) ein dynamisches Song-Medley abfeuert. Als Zugabe gibt’s noch das stimmgewaltige "Mamma Maria" und die Zuschauer planen für den nächsten Abend schon einen Besuch beim nahegelegenen Italiener, der Gnotschi mit Salsicka auf der Speisekarte hat.

Wolfgang Reitzammer