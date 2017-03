Knockin’ on Heaven’s Door

Der Hofer Gospelchor "Joy in Belief" singt in der Fürther Kirche St. Martin - vor 1 Stunde

FÜRTH - Inbrunst und Oberfranken - das geht tatsächlich zusammen, behaupten zumindest die Fans von "Joy in Belief". Nächste Woche gastiert er in Fürth.

Singen macht glücklich: „Joy in Belief“, bekannt unter anderem vom New Orleans Festival, kommt in Kürze wieder nach Fürth. © Foto: PR



Singen macht glücklich: „Joy in Belief“, bekannt unter anderem vom New Orleans Festival, kommt in Kürze wieder nach Fürth. Foto: Foto: PR



Groß ist die Fürther Fangemeinde des Hofer Gospelchors, denn schon bald nach der Gründung des Ensembles im Jahr 2000 machten sich die rund 30 stimm- und glaubensstarken Damen und Herren auf den Weg in die Kleeblattstadt; mehrfach gastierten sie seitdem in St. Heinrich, in St. Michael und in der Burgfarrnbacher Johanniskirche. Auch beim New Orleans Festival auf der Freiheit war der von Martina Seidel gegründete und geleitete Chor erstmals 2009 vertreten.

Auftritte führen "Joy in Belief", auf dessen Konto mittlerweile fünf Alben gehen, immer wieder quer durch Nordbayern, aber auch schon in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wackelten die Fenster beim Gastspiel der Hofer. Nun aber ist wieder mal Fürth an der Reihe. Nachdem der Chor sein Gastspiel in der Kirche St. Martin (Hochstraße 12) im vergangenen Jahr kurzfristig absagen musste, soll es jetzt am 11. März klappen.

Der laut Hofer Pressemitteilung "Streifzug quer durch die verschiedensten Musikrichtungen" beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse, die um 18 Uhr öffnet. fn