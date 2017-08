Kochbuch: Wenn Wildkräuter dem Braten gut tun

FÜRTH - Eine Fürtherin verpasst der fränkischen Küche die Vitaminkeule. In 80 Variationen holt Marion Reinhardt die pure Natur an den Herd. Exakt so viele Anregungen hat sie in ihrem neuen Kochbuch zum gesunden Aufwerten des traditionellen Gaumenkitzels gesammelt.

Genau hinschauen heißt es auch beim Gundermann. Foto: Foto: Wolfgang Roth



Wildkräuter sind ihre Leidenschaft: Die Unterfarrnbacher Autorin Marion Reinhardt bereitet die Käsespezialität „G‘rupfter“ mit Camembert, Beifuß, Zwiebel, Butter, Weißwein, Salz und Pfeffer zu. r Foto: Foto: Hans-Joachim Winckle



Was haben Beinwell, Giersch, Scharbockskraut, Fichte und Wiesenschaumkraut am Rehrücken, Karpfenfilet, Schäufelebraten und Pilzgulasch verloren? Allerhand, findet die in Klostermedizin und Pflanzenheilkunde ausgebildete Heil- und Wildkräuterexpertin Marion Reinhardt. Sie hat die passenden Rezepte kreiert, alle selbst ausprobiert und weiß, dass es prima schmeckt.

Seit 2011 gibt die Kräuterpädagogin vom Kieselbühl ihr Wissen bei Führungen und Seminaren an Interessierte weiter. Vor allem die Kostproben als kleine Zugaben haben Teilnehmer immer wieder begeistert. Das brachte schließlich die Idee für ein Kochbuch hervor, mit dem die ohnehin schon bodenständige fränkische Küche zusätzlich geerdet wird.

Gerichten aus der Heimat verleiht Marion Reinhardt mit Hilfe ausgefallener Zutaten ungewohnten Pep. Und nebenbei vermittelt sie eine gehörige Portion Kräuterwissen. Denn zu den Rezepten gibt es eine kleine Kräuterkunde der jeweiligen grünen Zutaten. Und die wachsen weitgehend unbeachtet am Wegrand, auf Wiesen und in Gärten. 45 Kräuterporträts geben Aufschluss über Vorkommen, Verarbeitung und Eigenschaften.

Vorbild fürs Aspirin

Hier erfährt man etwa, dass das nach Mandeln und Honig duftende Mädesüß früher zum Aromatisieren von Wein und Met verwendet wurde. Dass es dank seiner Salicylate fiebersenkend und schmerzlindernd wirkt und dass der chemische Nachbau des pflanzlichen Vorbilds Aspirin heißt.

Praktisch: ein übersichtlicher Erntekalender und der Aufbau des Buches nach Jahreszeiten. So kann man sich mit frischen Kräutern durchs Jahr kochen. Die kulinarische Palette reicht von Gierschnudeln mit Spitzwegerichknospen, Zieberleskäs mit Wiesenschaumkraut, Bärlauchknöpfle und Beinwellschnitzel über Hopfenspargel in Biersauce, Kartoffeltaschen mit Gänsefußfüllung und Wildschweinbraten mit Fichtennadelkruste bis hin zu Wilde-Möhre-Küchle auf Lindenblüten-Sabayon und Engelwurzparfait. So raffiniert das auch anmuten mag, so einfach ist doch in den meisten Fällen die Zubereitung. "Schlicht und bodenständig" lautet die Prämisse der Autorin

Nicht weniger interessant als das Koch- und Geschmackserlebnis ist das Sammeln der an Aroma- und Vitalstoffen reichen Zutaten. Obwohl sie den Gerichten eine unverwechselbare Note geben, sind sie zum Nulltarif und unbegrenzt zu haben. Auch das bei der Suche erlangte Kräuterwissen ist ein Schatz, der nicht mit Geld aufzuwiegen ist.

Lange Vorbereitung

Ein ganzes Jahr Arbeit steckt in Marion Reinhardts kulinarischer Hommage an Franken und die Wildkräuter. Es hat sich gelohnt, denn Vergleichbares war noch nicht auf dem Markt. Außerdem liegt es im Trend, Ernährungsgewohnheiten wieder zu vereinfachen, selbst zu kochen und zur Natur zurückzukehren. Was sich unschwer am Florieren der Bioläden erkennen lässt.

In ihrem ersten Buch hatte die aus Coburg stammende Kunsthistorikerin und langjährige Mitarbeiterin der Fürther Nachrichten 2015 die 37 schönsten Gärten Bayerns vorgestellt. 80 grüne Oasen nahm sie dazu unter die Lupe. Es folgte ein Werk über die 25 schönsten Kräutergärten im Südwesten Deutschlands.

Auf ihrem literarischen Wunschzettel steht noch ein veganes Wildkräuterkochbuch. Und eine eigene Kräuterspirale im heimischen Garten. Denn dafür hat die Zeit bei der Fülle an Aktivitäten – zu denen auch Lesungen gehören – bisher nicht gereicht.

Marion Reinhardt: "Fränkisch kochen mit wilden Kräutern", 80 saisonale Rezepte, ars vivendi Verlag, Cadolzburg, 216 Seiten mit vielen Abbildungen, 28 Euro.

