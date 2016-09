Kofferfabrik: Sommerausklang zum Saisonanfang

Zwei Abende mit Liedermachern läuteten die Konzert-Spielzeit der Subkulturmanufaktur ein - vor 32 Minuten

FÜRTH - Der Sommer hat sich endgültig verabschiedet, der Herbst steht vor der Tür. Zum Auftakt der Saison lud die Kofferfabrik erstmals zum „Sommerausklang“. Sieben Liedermacher und Folkbands aus ganz Deutschland hatte der Fürther Liedermacher Floh Söllner zu Konzerten an zwei Abenden hintereinander eingeladen.

Von Birkenstocknazis und Biofaschisten weiß Falk Plücker ein Lied zu singen. Er setzt bei seinem Auftritt auf Provokation und nimmt kein Blatt vor den Mund. © Foto: Markus Kohler



Und wie ist die Liedermacherszene beschaffen, wie klingt der momentane Grundton? Eher heiter als betroffen, humorig statt protestierend, sehr selbstironisch bis parodistisch statt barrikadenstürmend, krass-kess statt introvertiert. „Mit meinem ersten Lied singe ich mir meinen Hass von der Seele, damit wir in Ruhe weitermachen können“, postuliert Falk Plücker zum Auftakt des zweiten Abends, und wenn El Mago Masin verkündet, „Wir klären in den nächsten drei Minuten die Kernfrage des Lebens“, dann ist nicht höhere Erkenntnis angesagt, sondern brüllend irrwitzige Komik.

„Das folgende Lied habe ich meiner Partnerin vorgespielt, als sie auf dem Klo saß, weil dann ist sie besonders wehrlos“, kündigt der junge Falk sein Liedgut an, und wenn er über „Birkenstocknazis“ und „Biofaschisten“ sinniert, über rotzfreche Gören und überbehütende Eltern, dann ist ihm der Hass linker Sockenstrickerinnen und die Liebe aller enttäuschten Junggesellen und ausgedienten Lebensabschnittsgefährten sicher.

Zu lachen gibt es also jede Menge. Die Leidtragenden dieser Tendenz sind Axel le Rouge und seine Begleitband „Les Barriques“. Axel le Rouge aus Freising, der seinen Namen offenbar der Vorliebe für Rotwein verdankt und sich als „Weinkellerpoet“ bezeichnet, hält noch die Fahne der kritischen Weltbetrachtung aufrecht. Er beklagt die Verhältnisse, die die Menschen von ihrem eigenen Selbst entfremden, zupft dennoch unverdrossen auf seiner Gitarre und singt mit einer Schmirgelpapierstimme, die sich auf zahllosen Demos heiser geschrien haben muss, dezent begleitet von der Violinistin Susi, dem Kontrabassisten Jockel und dem Drummer Lutz.

Bloß der Funke zum Publikum, der wollte nicht so recht überspringen. Lag’s daran, dass le Rouge als Erster auftrat, lag’s an fränkischer Reserviertheit? Das war jammerschade, als besinnlicher Moment in der Mitte des allgemeinen Frohsinns platziert, hätten die „Barriques“ bestimmt einen stärkeren Eindruck hinterlassen.

Liebe zum Kitsch

Der Bremer Jakob Heymann bekennt sich aus vollem Herzen zum Kitsch, genauer, zum Liedermacherkitsch, zum Pathos der glühenden Herzen. Dabei balanciert er geschickt auf dem schmalen Grat zwischen Parodie und ehrlich empfundener Emphase. Wenn Heymann sich ans Klavier setzt, dann zelebriert er mit brillanten Läufen und sich überschlagender, weinerlich jaulender Stimme seinen Konstantin-Wecker-Weltschmerz derart, dass des Altmeisters Platten vorerst in Quarantäne kommen.

Den Zuständen der bösen Welt kann man auch mit anderen Mitteln beikommen. Prinz Chaos II. probiert es mit ingrimmigem Sarkasmus und laut Eigendefinition pubertär-suizidären Songs. „Ich bin grundsätzlich Funktionär des Optimismus. Ärgere dich täglich, und du wirst glücklich“, ist sein Motto, und damit schrubbt er seine Klampfe rauf und runter. Ihm vergleichbar ist der Gitarrist Robert Rausch, der mit seinem Kompagnon Simon Blüthner am stilecht auf vier Bierkästen aufliegenden Keyboard über die Psychosen seiner Mitmenschen sinniert, Erich Kästners Gedichte über verlorene Liebe vertont, und mit Floh Söllner frei nach Franz-Josef Degenhardt „Ich möcht’ auf Ecstasy sein“ das Recht auf Rausch einfordert.

Doch Vorsicht: Was bei übergroßem Konsum bewusstseinserweiternder Mittel herauskommt, das führt El Mago Masin in erschütternder Komik vor. El Mago Masin personifiziert den Fußgängerzonen-Klampfer, der vor lauter Joints den Anfang, die Mitte und den Abschluss seiner Songs vergisst, neuen Anlauf nimmt und notgedrungen improvisiert, bis entweder etwas ganz Neues entsteht oder der Totalabsturz eintritt. Und das auf eine derart erheiternde Art, dass nach seinem Auftritt jeder andere Liedermacher zum Scheitern verurteilt ist.

Den zweiten Gipfelpunkt hatten am Abend zuvor „Cynthia and Friends“ erklommen. Die gebürtige Schwäbin Cynthia Nikschas, höchst sommerlich-luftig bekleidet und bemalt, legt keinen Wert auf besinnliche Töne, sondern auf einen Stil, den man am ehesten als Groove-Metal-Folk bezeichnen könnte. Da ist die Stimmung derart am Dampfen, dass sich jegliche Liedermacher-Besinnlichkeit ins Nichts verflüchtigt. Aber wie sagt Falk so schön? „Es gibt keine Illusion, die es nicht wert ist, rechtzeitig zerstört zu werden.“

REINHARD KALB