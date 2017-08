Kohlenmonoxid: Fürther Shisha-Bars im Visier der Behörden

FÜRTH - Versperrte Fluchtwege, unerlaubte Tabakmischungen, gefährliche Kohlenmonoxidwerte: Mehrere Fürther Shisha-Bars nehmen es mit den Regeln nicht so genau, wie eine nächtliche Kontrollaktion jetzt zeigte. Zwei der Bars wurden sogar geräumt.

Nicht nur in Fürth, auch andernorts wurden in Shisha-Bars hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen gemessen. Foto: Peter Steffen/Symbol (dpa)



Etliche Verstöße haben die Verantwortlichen im Ordnungsamt, von Polizei, Feuerwehr und Hauptzollamt bei der gemeinsamen Aktion festgestellt – der Stadt Fürth war das am Dienstag eine eigene Pressemitteilung wert. Von "ernüchternden" Ergebnissen spricht Tobias Dienstbier aus dem Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz. Anlass für die Kontrollen waren Beschwerden von Anwohnern und ein erschreckender Vorfall in einer Fürther Shisha-Bar im Februar: Dort hatte eine Angestellte eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, wie die Stadt jetzt mitteilte.

Das farb-, geruch- und geschmacklose Gas, das auch beim Verbrennungsvorgang der Kohlen in den orientalischen Wasserpfeifen entsteht, ist sehr gefährlich: Atmet man eine zu hohe Konzentration ein, kann es innerhalb kurzer Zeit zu massiven Vergiftungserscheinungen oder gar zum Tod führen. Im Januar hatte die tödliche CO-Vergiftung von sechs Teenagern in einem Gartenhaus in Arnstein bundesweit Entsetzen ausgelöst; dort hatte ein Stromaggregat den fatalen Gasaustoß verursacht.

Acht Shisha-Betriebe sahen sich die Behördenvertreter an. Zahlreiche Anzeigen sind die Folge. Allein sieben Verstöße gegen das Gesundheitsgesetz stellten sie fest, weil Gäste auch tabakhaltige Shishas in den Gaststättenräumen rauchten. In vier Lokalen waren Flucht- und Rettungswege nicht frei. Ebenfalls in vier Lokalen wurden das Glücksspielrecht und die Preisangabenverordnung missachtet.

Die Kräfte des Hauptzollamtes Nürnberg mussten darüber hinaus in fünf Fällen Belehrungen aussprechen bzw. Ermittlungsverfahren einleiten, weil gegen das Mindestlohn- sowie das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen wurde.

"Akute Gefährdung für Gäste und Angestellte"

Zu den drastischsten Maßnahmen griffen die Ermittler in zwei der Bars. Sie wurden aufgrund erhöhter Kohlenmonoxidkonzentrationen geräumt, die Abgabe von Shishas wurde den Wirten bis auf Weiteres untersagt. Nach Angaben der Stadt lag eine "akute Gefährdung für Gäste und Angestellte" vor. Die Betreiber müssen nun bessere Lüftungsanlagen sowie Kohlenmonoxid-Warnmelder installieren. Nur so ist laut Dienstbier ein Schutz vor lebensgefährlichen Vergiftungen gewährleistet. Das Amt will die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen wiederholen.

