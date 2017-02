Kohlenmonoxid: Unsichtbare Gefahr

Fürther Einsatzkräfte sind immer wieder mit dem tückischen Gas konfrontiert - vor 8 Stunden

FÜRTH - Der Tod der sechs Teenager in Arnstein hat auch in Fürth viele Menschen erschüttert. Und bei manchen Einsatzkräften bedrückende Erinnerungen geweckt.

Die kleinen Kohlenmonoxid-Warngeräte haben Axel Rupprich und seine Kollegen beim BRK seit eineinhalb Jahren im Einsatz immer dabei. © Anestis Aslanidis



Die Nachricht, dass ein Vater seine beiden Kinder und vier ihrer Freunde leblos in der Gartenlaube gefunden hatte, verbreitete sich am Sonntag. Auch Christian Gußner hörte von der Tragödie. „Ich hab gleich an meine Kinder gedacht, sie sind im selben Alter“, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr. Und sie feiern auch ab und an in „einer Art Gartenlaube“ der Familie.



Gußner hat ihnen schon vor längerer Zeit eingetrichtert, dass der Raum gut belüftet sein muss, wenn sie dort Shisha rauchen. Denn wo Kohlen glühen, entsteht Kohlenmonoxid. Zur Sicherheit gibt es einen CO-Melder in dem Häuschen, weitere hängen im Wohnzimmer der Gußners, wegen des Holzofens, und im Heizungsraum, wegen der Gasheizung. „Ich kann das jedem empfehlen“, sagt er, „weil das Gas so heimtückisch ist. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. Man steht dann mitten drin und ein paar Atemzüge reichen...“



Gußner weiß, womit man es hier zu tun hat. Als er die erste Meldung aus Arnstein las, habe er sofort auf Kohlenmonoxid getippt. Nicht sehr häufig, aber auch nicht ganz selten ist er bei Einsätzen mit dem Gas konfrontiert. Wird die Feuerwehr gerufen, um eine Wohnung zu öffnen, weil Angehörige in Sorge sind, werden Messgeräte mit CO-Sensoren eingeschaltet. Zur eigenen Sicherheit und um richtig helfen zu können. Im Herbst schlugen sie Alarm in der Theaterstraße: Mit dem Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung kamen ein Kind und eine zweite Person ins Krankenhaus. „Vermutlich war die Heizungsanlage defekt.“



Der traurige Fall, an den Axel Rupprich, stellvertretender Leiter des Rettungsdienstes des Fürther BRK, zuerst denkt, liegt inzwischen zweieinhalb Jahre zurück: In einer Wohnung auf der Hardhöhe war eine 16-Jährige lange im Bad, ohne ein Lebenszeichen. Ersthelfer brachen die Tür auf und sahen das Mädchen auf dem Boden liegen. Es kam sofort ins Krankenhaus, „doch leider kam alle Hilfe zu spät“, sagt Rupprich. Schuld war eine defekte Gastherme. „Seitdem gehen bei mir immer wieder die Antennen an.“



„Man kann nur warnen“



Über die Tragödie in Arnstein habe er auch mit seiner Frau gesprochen, sagt Rupprich: „Man kann nur davor warnen – damit die Gefahren nicht in Vergessenheit geraten.“ Er erinnert sich an einen Mann, den Ersthelfer vor einiger Zeit in der Schmalau behandelten. In sein Büro waren Rauchgase gedrungen: weil auf dem Schornstein des Kamins ein Nest saß. Er konnte gerettet werden. Genauso wie sechs Männer im Jahr 2010 in Obermichelbach, die sich in einer Garage getroffen hatten und Abluft einer „Schwingfeuerheizung“ einatmeten, die sie vom Nebenraum aus wärmte.



Fälle wie diese haben den Ruf nach CO-Warngeräten laut werden lassen: Seit eineinhalb Jahren nun sind alle Rettungsfahrzeuge des BRK mit ihnen ausgestattet. Gepiept haben sie auch schon: „Inklusive Patient haben die Kollegen sofort das Haus verlassen.“



Nach dem Unglück wird die Nachfrage nach CO-Meldern wohl steigen, sagt Ralph Preller, Geschäftsführer von „Ofenhaus Preller“. Verkehrt findet er das nicht. Und er begrüßt auch, dass das Bundesemissionsschutzgesetz den Austausch vieler alter Kaminöfen verlangt.



Feuerstellen, die vom Fachmann eingerichtet werden, werden vom Kaminkehrer überprüft. „Wir bauen wahnsinnig viele Ofenstellen, 600 im Jahr“, sagt er „und wir haben noch nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht.“ Natürlich müsse man die Vorschriften beachten. Wer etwa eine Dunstabzugshaube im selben Stockwerk hat wie den Ofen, braucht einen Fensterkontaktschalter. In Arnstein, glaubt er, „muss es eine fatale Verkettung vieler Umstände gegeben haben“.

Claudia Ziob