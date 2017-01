Kollision auf Kreuzung: Totalschaden in Seukendorf

26-Jähriger übersieht anderes Fahrzeug und wird bei Unfall leicht verletzt - vor 2 Stunden

FÜRTH - Noch einmal mit dem Schrecken davongekommen sind zwei Autofahrer in Seukendorf im Landkreis Fürth. Sie waren am Sonntagmorgen in ihren Fahrzeugen miteinander kollidiert.

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Verursacher des Unfalls ist laut Polizei ein 26-Jähriger, der in seinem Opel Astra aus der Langenzenner Straße kam, die Siegelsdorfer Straße überqueren wollte, und dabei einen blauen Ford Focus übersah, der aus Richtung Veitsbronn kam.

Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Opel quer über die Fahrbahn, bevor er schlussendlich auf dem gegenüberliegenden Gehweg und an der dortigen Hausfassade zum Stehen kam. Dabei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt, während der Fahrer des Ford nur einen leichten Schock erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 15.000 Euro beziffert.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden beide Fahrer durch die Freiwillige Feuerwehr Seukendorf medizinisch betreut. Die Fahrbahn war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

