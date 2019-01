Am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Zusammenstoß nahe Buttendorf leicht verletzt. Ein Golf-Fahrer geriet in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Dacia zusammen. Am Unfallort landete auch ein Hubschrauber, der den Notarzt zum Einsatzort brachte. © ToMa/Eberlein