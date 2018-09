Die Fahrerin eines Opel übersah am Montagnachmittag in der Fürther Hans-Vogel-Straße einen Mercedes - und kollidierte mit ihm. Der Kombi wurde in parkende Fahrzeuge geschleudert. Bei dem Aufprall verletzten sich beide Fahrer, sie sind allerdings außer Lebensgefahr. Der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro. © ToMa