Kollision mit Pkw: Motorradfahrer bei Roßtal verletzt

Zusammenstoß auf der B14 - Mann wurde ins Krankenhaus gebracht - vor 59 Minuten

ROSSTAL - Offenbar übersah die Autofahrerin das herannahende Motorrad: Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der B14 auf Höhe von Roßtal wurde am Sonntag ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt.

Zu der Kollision kam es am Samstagnachmittag, als der Kleinwagen, der auf der Kreisstraße 2409 fuhr, die Kreuzung passieren wollte. Die Fahrerin bemerkte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge den Motorradfahrer nicht, der auf der B14 in Richtung Ansbach unterwegs war. An der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Mit mittelschweren Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Frau am Steuer erlitt nur leichte Verletzungen. Die Feuerwehren Roßtal und Großweismannsdorf sicherten die Unfallstelle.

Bilderstrecke zum Thema Roßtal: Motorradfahrer auf der B14 übersehen Kollision auf der B14: In der Kreuzung auf Höhe von Roßtal krachte es, als eine Autofahrerin, die auf der Kreisstraße 2409 unterwegs war, einen Motorradfahrer nicht bemerkte. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fn