Kollision mit Polizeiauto: Mopedfahrer stirbt bei Zirndorf

Drei Verletzte, davon zwei Polizisten - Helikopter im Einsatz - vor 2 Stunden

ZIRNDORF - Die Motorradsaison ist noch jung, in Bayern starben am Wochenende aber bereits mehrere Menschen bei Unfällen. Am Sonntagnachmittag erfasste bei Wintersdorf ein Polizeiauto einen Mopedfahrer, er wurde tödlich verletzt. Die Ermittlungen laufen - auch mit einem Helikopter.

Die Maschine des Motorradfahrers wurde in mehrere Teile gerissen. Foto: ToMa



Die Staatsstraße von Zirndorf nach Ammerndorf im Landkreis Fürth ist übersät mit Trümmern. Ein Moped wurde in mehrere Teile gerissen, ein Audi hängt auf der Leitplanke. Die Front eines Polizeiautos ist schwer demoliert, die Scheibe gesprungen. Es sind die Spuren eines tragischen Unfalls auf Höhe des Zirndorfer Ortsteils Winterdorf.

Bisher ist klar: Das Polizeiauto fuhr mit Blaulicht auf der Verbindungsstraße in Richtung Ammerndorf, war auf dem Weg zu einem Einsatz in Dietenhofen. An der Abzweigung nach Lind auf Höhe von Wintersdorf Ost übersah der Mopedfahrer aber wohl den Streifenwagen und wurde erfasst. Die Maschine schleuderte, wie auch der Dienst-BMW der Steiner Wache, in einen entgegenkommenden Audi. Beide Autos blieben schwer demoliert an der Straße stehen.

Der 30-jährige Fahrer des Mopeds starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Polizisten (30 und 23) in dem Streifenwagen wurden ebenso wie der Fahrer des Audi verletzt - wie schwer, konnte ein Pressesprecher des Präsidium Mittelfranken aber noch nicht sagen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser.

Weil die genauen Hintergründe noch unklar sind, soll ein Gutachter, der von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angefordert wurde, den Hergang rekonstruieren. Dabei kommt auch ein Polizeihelikopter zum Einsatz, der Luftaufnahmen von der Unfallstelle macht. Unklar bleibt vorerst auch, ob die Ampel des Mopedfahrer Grünlicht angezeigt hatte. Die Ermittlungen laufen. Die Rothenburger Straße, die Zirndorf und Ammerndorf verbindet, bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Mehrere Tote in Bayern am Wochenende

Der Zweirad-Unfall ist nicht der erste schwere an diesem Wochenende. Hunderte Biker zog es bei dem sonnigen Wetter auf die Landstraßen der Region, Dutzende verunglückten. In Nürnberg etwa verlor ein 17-Jähriger die Kontrolle über seine Maschine und durchschlug das Wartehäuschen einer Straßenbahnhaltestelle. Er wurde schwer verletzt.

Ebenfalls ernsthaft verletzte sich ein Biker, der bei Münnerstadt in Unterfranken in einer Kurve stürzte - alleinbeteiligt. Als Ursache gehen die Beamten von fehlender Fahrpraxis aus. In Günzburg starb ein 33-Jähriger bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor, er wurde vom Hinterreifen des Schleppers überrollt. Bayernweit kamen bei Unfällen mindestens vier Biker ums Leben.

