Kommandant Einzahns Fürther Noteinsatz

FÜRTH - Ohne Norbert Neugirg und seine Altneihauser Feierwehrkapell’n wäre die "Fastnacht in Franken" wie ein Sekt ohne Perlen. Der 56-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth hat sich mit seinen hinterfotzigen Reimen eine große Fangemeinde erarbeitet. Am Samstag kommt der Kabarettist, Musiker, Schauspieler und Buchautor, der tatsächlich zehn Jahre lang aktiver Feuerwehrmann war, als Einspringer für die ausgefallene Musiktheater-Produktion "Die wilden Schwäne" ins Stadttheater — an seiner Seite das volksmusikalisch-schräge Trio Hullerngroove. Für die FN vollendete Neugirg in gewohnt schlitzohriger Manier einige Satzanfänge.

Oberpfälzer Schandmaul: Norbert Neugirg, hier einmal ohne die gewohnte Feuerwehrmann-Verkleidung, beglückt mit einer satirischen Lesung und einer Auswahl seiner Texte die Fürther. © Archivfoto: Joachim Sobczyk



Der Titel "Karl Valentin der Oberpfalz" missfällt mir,. . .

...weil Sie sich irren. Richtig ist "Brad Pitt der Oberpfalz"!

Wenn ich auf der Bühne tatsächlich immer sagen würde, was ich denke, dann. . .

. . .würde mich in Franken niemand verstehen. Ich denke in oberpfälzisch.

Die besten rotzfrechen Reime fallen mir ein, wenn. . .

. . .es mir rotzegal ist, ob mir etwas einfällt. Nichtsdestorotz, äh, nichtsdestotrotz: Der meiste Rotz will lang gekaut werden, bis man ihn dem Publikum zum Fraß vorwerfen kann.

Meine Zeit als Feuerwehrmann in einer Freiwilligen Feuerwehr war. . .

. . .in Wurz. In dem Dorf bin ich aufgewachsen, und ich wäre dort um Haaresbreite der 301. Einwohner geworden, wenn nicht kurz vor der Niederkunft meiner Mutter der Gastwirt Mois ins ewige Wirtshaus abberufen worden wäre. So wurde ich der 300. Wurzer. Glück muss man haben!

Der beste Ratschlag meiner Ehefrau war:

Achtung! Rechts kommt was!

Am fränkischen Fasching vermisse ich. . .

. . .ausreichend Schlaf!

Was die Franken den Oberpfälzern voraus haben, ist. . .

. . .ihr krankhafter Irrglaube, sie hätten uns was voraus.

Kleinkariertheit finde ich. . .

. . .bei rot-weißen Hemden ideal, wenn es Spaghetti Bolognese gibt.

Musik machen bedeutet mir. . .

. . .mehr, als sinnloses Zeug zusammenzureimen. Wobei ich Ersteres gerne besser können täte. Um in einem besseren Licht zu erscheinen, gebe ich die Schuld an meinen jämmerlichen Blechblaskünsten meinen Musiklehrern: "Es musiziert, wer’s kann, wer nicht, der gibt bekanntlich Unterricht."

Zuletzt weinen musste ich, als. . .

. . .ich mir wieder einmal eine CD von German Brass angehört habe und bitterlich erkennen musste, dass es bei mir nicht an der Trompete liegt.

Meinen Humor verliere ich, wenn. . .

. . .mir lauter unbrauchbares Zeug einfällt und die Fürther Nachrichten das dann obendrein nicht abdrucken wollen.

Die Person, die ich am allerliebsten verspotte, ist. . .

. . .ein einzahniger Kommandant mit seinem desolaten achtköpfigen Haufen, der auch vorm Niveau eines Bayerischen Ministerpräsidenten nicht zurückschreckt: "Es sind neun Nullen, die hier oben steh’n, und mit dem Horst, da sind wir zehn!"

Wenn US-Präsident Donald Trump mich zum Golfspielen einladen würde, dann. . .

. . .würde ich sagen: Hey Don, altes Flusenmonster, geh’ du mal schön alleine, denn: "Kehrt Ruhe ein im Unterleib, wird Golf des Mannes Zeitvertreib!"

Norbert Neugirg & Hullerngroove (Sigrid Lukas/Akkordeon, Gesang, Rainer Brunn/Gitarre, Norbert Gubo/Kontrabass, Gesang): Samstag, 19.30 Uhr, Stadttheater. Karten im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77) und an der Theaterkasse.

