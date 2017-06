Kommen Radarkontrollen in Roßtal?

Tempolimit, nein danke: In der Gemeinde wird zu schnell gefahren - vor 1 Stunde

ROSSTAL - In der Marktgemeinde geben die Autofahrer zu viel Gas.

Kommen in Roßtal Geschwindigkeitsmessungen? © Wolfgang Fellner



Besorgt zeigt sich der Gemeinderat aufgrund der Tempoverstöße. Beispiel Rohrer Straße: Von 4171 erfassten Autos haben sich die Fahrer von 3840, also die große Mehrheit, nicht an das Tempolimit gehalten. Die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde wurden in den meisten Fällen um 30 – in etlichen Extremfällen sogar um 60 Stundenkilometer überschritten. Ein Vorgehen gegen diese Verstöße mithilfe von Radarkontrollen und Bußgeldern ist somit sehr wahrscheinlich.

