König der Kugeln: Wilson triumphiert beim Paul Hunter Classic

Der Brite setzt sich beim Fürther Snookerturnier gegen Peter Ebdon durch - vor 1 Stunde

FÜRTH - Kyren Wilson heißt der Sieger des diesjährigen Snookerturniers Paul Hunter Classic in der Fürther Stadthalle. Im Finale, das 2:45 Stunden dauerte, setzte sich der Engländer gegen seinen Landsmann Peter Ebdon mit 4:2 Frames durch.

Der Brite Kyren Wilson triumphierte in der Fürther Stadthalle am grünen Tisch und kürte sich zum Champion der Paul-Hunter-Classic. © Andreas Goldmann



Es war ein würdiges Endspiel: Der 26-jährige Wilson ist aktuell auf Platz neun der Weltrangliste notiert, Ebdon feiert am heutigen Montag seinen 48. Geburtstag und ist eine lebende Snookerlegende. Er spielte bereits mehrere Millionen Pfund an Preisgeldern ein und wurde vor 16 Jahren Weltmeister.

In Fürth trat er zum vierten Mal an, im Finale stand er aber noch nie. Im Halbfinale bezwang er Scott Donaldson. Wilson tat sich auf dem Weg ins Endspiel oft schwer und musste wie im Halbfinale gegen Peter Lines über sieben Frames gehen. Die Finalteilnehmer des Vorjahres hatten sich überraschend früh aus dem Turnier verabschiedet: Shaun Murphy schied in der ersten Runde aus, Michael White folgte ihm am Samstag nur kurze Zeit später.

