Kostenlose Sportkurse im Fürther Südstadtpark

Angebot gibt es ab Montag, 19. Juni, einmal pro Woche - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wer die Sommerzeit nutzen möchte, um sportlich ein wenig aktiver zu werden, hat jetzt keine Ausrede mehr: Am Montag, 19. Juni, startet das Programm "Südstadt bewegt" mit kostenlosen Sportstunden für Alt und Jung.

Sport unter freiem Himmel, Symbolbild © colourbox



Sport unter freiem Himmel, Symbolbild Foto: colourbox



Auf der Wiese im Südstadtpark gibt es dann jeden Montag drei verschiedene Bewegungsangebote, darunter beispielsweise Yoga, Fitness, Tai Chi, Quigong, Laufen, Tanzen, Eisstockschießen oder Schwungtuchspiele. Qualifizierte Übungsleiter sind vor Ort, um die Teilnehmer anzuleiten. Auch die nötige Ausrüstung wird gestellt.

Die einstündigen Kurse finden um 10 und um 15 Uhr statt, um 17 Uhr gibt es ein qualifiziertes Lauftraining. Zur gleichen Zeit wird auch ein Spaziergang angeboten, den Studierende der nahe gelegenen Wilhelm-Löhe-Hochschule gestalten und begleiten. Er ist gedacht für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, etwas Unterstützung benötigen oder einfach gerne mit anderen in einer Gruppe laufen möchten. Diese Spaziergänge finden bei jedem Wetter statt. Bei den übrigen Kursen entscheiden bei schlechter Witterung die Leiter darüber, ob die Stunde ausfällt. Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist der Südstadtpark bei der Grünen Halle, Zugang über die Krautheimerstraße.

Viele Projekte angestoßen

"Südstadt bewegt" ist das neueste Projekt, das im Rahmen der "Gesundheitsregion plus" angeboten wird, der Fürth seit Mai 2015 angehört. Seitdem wurden in Fürth bereits 50 große und kleine Projekte aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Seelische Gesundheit, Gewalt- und Suchtprävention gefördert, weitere sind in Planung. 250 000 Euro stellt das bayerische Gesundheitsministerium bis 2019 dafür zur Verfügung. Verwaltet wird der Fördertopf vom städtischen Referat für Schule, Bildung und Sport, das Bürgermeister Markus Braun leitet. Die Umsetzung der Vorhaben liegt in den Händen Eva Göttleins und ihrer Projektagentur.

fn