Kostet die Mittelschule Langenzenn mehr?

Nur vage Aussagen zur Sanierung - vor 15 Minuten

LANGENZENN - So ganz nebenbei hat Michael Wittmann vom Bauamt in der Ferienausschuss-Sitzung des Langenzenner Stadtrats von 100 000 Euro Mehrkosten gesprochen. Thema war die Sachstandsschilderung zur Sanierung der Mittelschule. Die Aussagen blieben vage.

Schön ist die neue Mittelschule Langenzenn geworden, aber noch stehen einige Rechnungen und eine juristische Aufarbeitung aus. © Foto: Wraneschitz



Wittmann sprach zunächst von 290 Fassadenplatten, die in der nächsten Zeit verbaut werden, und vermeldete dann die entscheidende Tatsache: "Wegen nicht vorhandener Tragfähigkeit des Untergrunds und besserer Löschwasserversorgung fallen 100 000 Euro Mehrkosten an." Doch diese würden "anderswo wieder aufgefangen", beruhigte der Hochbaumann.

"Massenmehrung"

Anders dagegen die Situation bei den Elektroarbeiten: Sehr verklausuliert sprach Wittmann, von einer "Massenmehrungen wegen falscher Ausschreibung", also kurz: Es wird teurer. Ohne juristische Aufarbeitung gehe deshalb hier nichts, zumal es "Insolvenzen gegeben" habe. "Wir müssen Ursache und Wirkung gegenüberstellen und die Kosten auf verschiedene Töpfe verteilen", so Wittmann. Eine Erfolgsmeldung hatte der Experte bei der Schulsanierung aber dann doch parat – zumindest für die Umwelt: "Die LED-Beleuchtung spart in 20 Jahren 675 Tonnen Kohlendioxid."

