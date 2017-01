Krankheit Demenz darf kein Tabu sein

ROSSTAL - „Wenn Eltern älter werden — Unterstützung, Beratung und Therapie für pflegende Angehörige“ — unter diesem Titel hat das Awo-Pflegeheim in Roßtal vor kurzem zu einem Infoabend eingeladen. Ein Thema, das offensichtlich viele betrifft, denn der Vortrag war gut besucht.

Auch klare Regeln über Zuständigkeiten in der Familie helfen Jung und Alt, die Krankheit Demenz gemeinsam zu bewältigen. © Foto: colourbox.de



Vor allem mit der Problematik Demenz und Alzheimer hat sich die Referentin befasst. Als Landesvorsitzende der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und Diplom-Psychogerontologin ist Mia Schunk eine ausgewiesene Fachfrau. „Demenz macht den Angehörigen deshalb am meisten zu schaffen, weil der Patient nicht mehr in der Lage ist, Argumente zu verstehen“, so Schunk.

Häufig werde die Krankheit nach wie vor tabuisiert und verheimlicht. Selbst die Kinder — also die Generation zwischen etwa 50 und 60 Jahren — bekämen davon manchmal gar nichts mit, weil der gesunde Partner den kranken beschütze und Ausfälle kaschiere. Stirbt der nicht-demente Elternteil, bedeute das dann für alle Beteiligten großen Stress. Schunks Bitte deshalb: „Die Kinder sollten frühzeitig informiert werden.“ Ebenso Freunde und Bekannte. „Bilden Sie Netzwerke, in denen sie Unterstützung finden.“ Alzheimer und Demenz dürften kein Tabu sein, „denn, wenn der Vater oder die Mutter einen Herzkatheder oder einen Schrittmacher bekommt, spricht man ja auch ganz offen darüber“.

Gleichzeitig sollten die 50- bis 60-Jährigen — Schunk spricht von der Sandwich-Generation zwischen Eltern im Rentenalter und eigenen, meist erwachsenen Kindern — unbedingt Schuldzuweisungen vermeiden.

„‚Hättest du weniger geraucht und mehr Sport getrieben‘ hilft keinem weiter und hat mit Alzheimer auch nichts zu tun“, so die Expertin. Alles, was man sicher über die Krankheit wisse, sei dass der Patient ab einem gewissen Grad nicht mehr ohne Betreuung leben könne. Diese gelte es in der Familie — dort werden hier zu Lande fast fünf von sechs Demenzkranken gepflegt — klar zu regeln, um die besondere Belastung abzufedern. „Setzen Sie sich mit Geschwistern und Ehepartner an einen Tisch und legen Sie die Zuständigkeiten fest“, rät Mia Schunk. Sonst gerate man allzu leicht in einen Teufelskreis aus fehlender Freizeit, Erschöpfung, Ungeduld und Schuldgefühlen.

Beratungsgruppen und Tagespflegeeinrichtungen seien weitere gute Instrumente, die Pflegende helfen können. „Suchen Sie nicht erst Hilfe von Dritten, wenn sie bereits mit ihren Kräften am Ende sind.“

Beim Umgang mit den Demenzkranken rät die Psychogerontologin vom Kognitiven aufs Emotionale zu wechseln, also von Vernunft und Denken zum Gefühl: „Man kann auch von den Kranken lernen, indem man sich einmal gehen lässt, Musik hört, die Natur genießt oder einfach lacht.“ Und vor allem sollte man die Patienten reden lassen, selbst wenn das Gesagte bereits dutzendfach gehört wurde, weil dann deren Sprachvermögen länger anhalte. Die Lebensqualität der Demenzkranken könne am besten erhalten bleiben, wenn sie Sicherheit und Geborgenheit spüren und Alltagsarbeiten übernehmen, die ihnen Freude bereiten. „Das Ergebnis dieser Tätigkeit ist allerdings komplett nebensächlich“, macht Schunk deutlich. Ob also beispielsweise ein Kuchenteig letztlich für den Ofen oder für den Abfall taugt, sei egal, solange der Patient bei der Zubereitung ein klein wenig Erfüllung findet.

Armin Leberzammer