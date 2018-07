Ein Hindernislauf der ganz besonderen Sorte: Beim Wrestling Run in Laubendorf haben abenteuerlustige Läufer am Samstag alles gegeben. Nach dem Kids Run über zwei Kilometer am Vormittag durften am Nachmittag die Erwachsenen ran - in diesem Jahr erstmals auch über die "Warrior"-Distanz von 20 Kilometern. © Frank Kreuzer