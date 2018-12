Krokodile für den Christbaum und Entenfleisch für Hunde

FÜRTH - Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet für das Weihnachtsgeschäft 2018 ein bundesweites Umsatzplus von 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Genaue Zahlen können die Fürther Einzelhändler noch nicht vorlegen. Bei einer Umfrage am letzten Adventswochenende haben sich aber alle mehr oder weniger zufrieden gezeigt.

Mit Schleife: Weitgehend zufrieden sind die örtlichen Einzelhändler mit dem Weihnachtsgeschäft. Foto: dpa



Bei Staudt’s an der Fürther Freiheit ist nach einem umfangreichen Umbau vieles neu. Geblieben ist die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts. Zeit, selbst Geschenke einzukaufen, hat Geschäftsführer Gerd Wagner in der heißen Phase vor dem Fest keine mehr: "Das habe ich schon alles Anfang Dezember besorgt." Seine Kunden kamen dagegen in den vergangenen drei Wochen sehr zahlreich.

"Alles richtig gemacht", resümiert Wagner, wenn er über den Umbau und die teilweise Neuausrichtung des Sortiments spricht. Vor allem Feinkost-Artikel — süße wie auch deftige — seien gut gegangen, aber auch Festschmuck. Etwas originellere Motive mit Krokodilen oder Flamingos beispielsweise seien "ruck, zuck weg gewesen."

Ebenfalls "sehr zufrieden" mit den Umsätzen der zurückliegenden Wochen zeigt sich Monika Wördehoff, die in der Friedrichstraße das Geschäft "Home & Roses Wohnambiente" betreibt. Mit der Spezialisierung auf hochwertige Stoffe namhafter Hersteller habe man sich in Fürth etabliert. "Unsere Farb- und Wohnraumgestaltung kommt gut bei den Kunden an", sagt Wördehoff. Weihnachtsschmuck wird im Dezember zwar ebenfalls feilgeboten, doch damit ist nach dem heutigen Heiligabend, wenn sie das Geschäft noch einmal öffnet, Schluss: "Nach Weihnachten will das keiner mehr." 20 Prozent Rabatt gibt es, damit das Lager vor dem neuen Jahr möglichst leer wird. Die positive Gesamtbilanz zieht sie auch auf die gestiegene Attraktivität der Fürther Innenstadt zurück, etwa durch die Adventsbeleuchtung in der Fußgängerzone. "Dass die öffentlichen Verkehrsmittel an den Samstagen kostenlos genutzt werden konnten, war auch eine gute Sache", findet Wördehoff.

Kein klassisches Weihnachtsgeschäft kennen Edeltraud und Werner Jäger vom Heimtierbedarf "Zoo Planert" in der Blumenstraße. Allerdings greifen ihre Kunden vor dem Fest häufiger zu noch hochwertigerem oder ausgefallenerem Futter. Thunfisch-Mango oder Garnelen für die Katze sind da laut Werner Jäger der Renner und bei Hunden reines Entenfleisch.

Gerne kaufen auch Menschen ein, die bei Bekannten mit Haustier eingeladen sind und dafür ein Mitbringsel benötigen. Mit dem Geschäft waren die Jägers, die dies seit 41 Jahren betreiben, in diesem Jahr "nicht unzufrieden". Etwa drei Viertel der Kunden seien Stammkundschaft, die dem Innenstadtladen trotz Baumarkt- und Online-Konkurrenz die Treue halten.

Eine besondere Klientel kann Johanna Preißner vom Spieleladen "mau-mau" in der Moststraße alle Jahre wieder begrüßen. "Weihnachtsstammkunden" nennt die Geschäftsführerin jene, die sich stets einmal im Jahr im Dezember bei ihr nach Geschenken umschauen. Die Bilanz, schätzt sie, sei vergleichbar mit den Vorjahren und somit gut. "Ich habe das Gefühl, dass die Resonanz bei uns deshalb so gut ist, weil wir Dinge und Spiele haben, die es nicht im Kaufhaus gibt", meint Preißner. Und weil die Menschen selten mit konkreten Vorstellungen ins mau-mau kämen, sei Beratung umso wichtiger. "Sie wollen sich etwas zeigen und inspirieren lassen."

Wichtige Stammkunden

Beim Buchhandel mischt rund um die Freiheit bekanntlich seit kurzem mit Hugendubel ein Großer der Branche mit. Ein Verdrängungswettbewerb lässt sich nach dem ersten Weihnachtsgeschäft allerdings nicht feststellen. Heinz Krekeler, Geschäftsführer der Buchhandlung Edelmann, rechnet beim Umsatz mit ähnlichen Zahlen wie 2017 – "dank der großartigen Unterstützung unserer Stammkunden." Erwartet hatte er wegen der neuen Konkurrenz eher einen Rückgang. "Ich glaube, die Fürther wissen Beratung und Service zu schätzen", meint Krekeler. "Bis jetzt zufrieden" zeigt sich ebenso Andrea Jungkunz von der gleichnamigen Buchhandlung und wünscht sich, dass die Kunden "auch unter dem Jahr zu den Spezialisten kommen." Bei ihr finden sie neben dem gewöhnlichen Repertoire quasi als Alleinstellungsmerkmal großformatige Sondereditionen, beispielsweise von Christo und Jeanne-Claude oder Schiele. Auch eine gewichtige Mickey-Mouse-Chronik hat sie im Schaufenster. "Das leistet sich sonst keiner", sagt Jungkunz, die im vergangenen Jahr in neue Räume, Ausstellungen und Veranstaltungen investiert hat. Das Weihnachtsgeschäft bewege sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Über den großen Nachbarn zeigt sie sich erwartungsgemäß dennoch wenig erfreut.

Viele Fürther – oder zumindest Menschen, die in Fürth einkaufen – finden sich aber auch bei Hugendubel ein. "Es boomt", berichtet Filialleiterin Doris Merta, die in der Mittagszeit kaum Ruhe für ein Gespräch findet, "der Laden wird total angenommen." Vergleiche zum Vorjahr sind natürlich nicht möglich, "aber wir sind mehr als zufrieden mit dem Start und dem ersten Weihnachtsgeschäft." Sie glaubt, dass viele die großen Flächen und die Ruheinseln mögen und den Hugendubel noch aus Nürnberg kennen, wo die Filiale vor einigen Jahren schloss. Bücher sind in Fürth im Advent also zahlreich über die Ladentheken gegangen — bei alteingesessenen Händlern wie bei Neuankömmlingen. "Wenn man jetzt noch Zeit zum Lesen verkaufen könnte", spielt Edelmann-Chef Heinz Krekeler mit einer nicht ganz ernst gemeinten Geschäftsidee. Aber vielleicht erfüllt ja das Christkind diesen Wunsch.

