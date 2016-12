Krönung in Blattgold in Buchschwabach

Kirchturm ist fertig überholt - vor 4 Stunden

ROSSTAL - Seit Montag ist der Turm der Magdalenenkirche von Buchschwabach wieder komplett. Die Installation von Kugel und Wetterfahne krönte die Sanierung des wuchtigen Vierkants. Abgeschlossen sind die Bauarbeiten am betagtesten Gebäude - älteste Teile sind an die 700 Jahre alt – in dem Roßtaler Ortsteil damit aber noch nicht.

Vom Friedhof aus beobachten Renate Ströbel (links) vom Kirchenvorstand und Pfarrerin Dörte Knoch die Handwerker in 26 Meter Höhe. Mit der Montage der Turmkugel sind die Arbeiten am Kirchturm abgeschlossen. © Foto: Michael Müller



Gegen 14.15 Uhr, als die Sonne kurz in Buchschwabach vorbeischaut und das trübe Wintergrau am Himmel verdrängt, gibt die generalüberholte Kugel ihr Debüt. Glitzernd funkelt das frisch aufgezogene Blattgold durchs Gestänge des Baugerüsts. Mehrere Mitarbeiter der Rothenburger Fachfirma Dürr hatten in der Stunde zuvor den Turmknopf mit der Wetterfahne 26 Meter über dem Boden montiert. Begleitet wurden sie von an die 20 Schaulustigen, die das Geschehen vom Friedhof aus beobachteten. „Mir wird’s schon schlecht, wenn ich da nur hoch sehe“, kommentierte eine Frau das Treiben in luftiger Höhe.

Wie wiederholt berichtet, setzt die gerade 500 Mitglieder zählende Gemeinde bereits seit 2014 ihr Kirchlein instand. Und schultert eine mächtige Investition. Auf eine halbe Million Euro sind die Sanierungskosten geschätzt, „Ganz reichen“, sagt Renate Ströbel, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, „wird das angesichts unvorhergesehener Mehrarbeiten schon einmal aufgestockte Sanierungsbudget aber nicht.“

„Es langt noch nicht“

Etwa die Hälfte trägt die Landeskirche, „die damit schon ans Äußerste gegangen ist“, wie Pfarrerin Dörte Knoch meint. Den Rest muss die Gemeinde selbst aufbringen. Zum einen über den Holzeinschlag im 45 Hektar großen Kirchenstiftungswald, zum anderen setzt man auf Spenden. Wenngleich deren Aufkommen zeige, „wie viel den Buchwabachern an ihrer Kirche liegt“, wie Ströbel sagt, „langt’s uns noch nicht“.

Statisch war die denkmalgeschützte Immobilie aufgrund diverser Bausünden der Vergangenheit ziemlich am Hund, vor allem beim nur rudimentär gegründeten Turm grenzte es nach Einschätzung von Pfarrer Jörn Künne an ein Wunder, dass der überhaupt noch stand. Selbst die Turmspitze war locker und hätte einem heftigen Sturm womöglich gar nicht mehr widerstanden. Und das Langhaus hatte gewissermaßen nasse Füße: Die zum Friedhof gelegene Nordwand wurde bereits 2014 trockengelegt. Seitdem ist der Putz an der unteren Innenmauer zum Austrocknen abgeschlagen. Nach der Winterpause soll der Streifen wieder ausgebessert und getüncht werden. Im Außenbereich stehen noch Pflasterarbeiten und der Bau eines behindertengerechten Zugangs an.

Marodes Mauerwerk

Die Arbeiten am Turm starteten im Juni. Die Fundamente wurden als Erstes unterfangen.Wie marode der Vierkant war, offenbarte sich, als das Gerüst stand: Die Handwerker stießen auf geborstene Steine, zentimeterweit auseinanderklaffende Fugen und morsche Balken. Das zweischalige Mauerwerk litt unter den baulichen Veränderungen der Vergangenheit: Zuerst, im 19. Jahrhundert, ein neuer, zu schwerer Dachstuhl, später, in den 1960er Jahren, eine dritte Glocke samt vergrößertem Fenster. Das drückte mächtig auf die alte Substanz.

Um die Außenhaut abzufangen, erklärt Bauleiter Uwe Teichmann vom Fürther Architekturbüro Hilpert + Kretschy, wurden die Mauern „verankert und vernadelt“, wie es im Fachjargon heißt. Im unteren Bereich wurden acht Gewindestäbe über die komplette Breite des Turms eingezogen, um die jeweils gegenüberliegenden Mauern miteinander zu verbinden. In sich wurde die zweischalige Mauer mit etwa 50 weiteren Stäben stabilisiert, indem Innen- und Außenschale zusammengespannt wurden. Wie jetzt wurde der Turm 1964 schon einmal neu gedeckt. Auch die oberste Spitze des Dachstuhls wurde damals erneuert, allerdings mit wenig Sachverstand, wie Teichmann findet. Sie bekam eine flachere Neigung als die darunterliegende Dachfläche. So entstand der Eindruck, die Spitze habe einen Knick. Der obere Dachstuhl ist nun wieder neu, allerdings mit korrekter Neigung und damit um 70 Zentimeter gestreckt.

Obenauf sitzt der aus Kupfer getriebene historische Turmknopf, von dem man von vorangegangenen Reparaturen weiß, dass er nur zu gern als Zielscheibe für Schießübungen herhalten musste. In der Urkunde zur Restauration anno 1860, die im Inneren der Kugel in einem Zylinder eingeschweißt gefunden wurde, ist von 13 Hirschposten, grobem Schrot zum Erlegen größeren Wilds, die Rede, die den Turmknopf durchlöchert hatten. Auch jetzt haben die Spengler einige Dellen, die unfehlbar von unerlaubten Schießübungen zeugten, ausgebeult.

Ein weiteres Schriftstück erörtert die Überholung der Kugel anno 1964. Wie in der älteren Urkunde ist auch hier vermerkt, wer mit den Arbeiten betraut war und wer in der Kirchengemeinde gerade das Sagen hatte. Ergänzt sind die Unterlagen jetzt um eine Tageszeitung, den aktuellen Kirchenboten sowie einem Schreiben zu den Instandsetzungsarbeiten anno 2016. Außerdem hat sich der Buchschwabacher Heimatdichter Wolfgang Herbert seinen Reim auf die Turmsanierung gemacht, allerdings in Mundart. Das Gedicht wurde ebenfalls mit eingelötet. „Und für den Fall, dass die Leute bei der nächsten Sanierung nicht mehr so vertraut sind mit dem Fränkischen, legten wir noch eine Übersetzung ins Hochdeutsche bei“, erklärt Ströbel.

Pünktlich zum Weihnachtsfest haben die Buchschwabacher nun wieder freien Blick auf ihr Kirchturmdach. Die Arbeiter für den kompletten Abbau des Gerüsts hat Teichmann vor den Feiertagen nicht mehr herbekommen. Dass die obersten Gerüstetagen unverzüglich nach der Montage von Kugel und Wetterfahne zurückgebaut werden, hielt Teichmann allerdings für unerlässlich: „Kupfer, noch dazu vergoldet“, sagt er, „ist wertvoll, nicht dass da einer auf dumme Gedanken kommt . . .“

Sabine Dietz