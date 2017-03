Kröten-Taxis sind wieder im Einsatz

Helfer bringen die Amphibien sicher über die Straße zum Teich - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Der warme Regen und die Sonnenstrahlen haben die Kröten bereits sehr früh über die Straßen in Richtung Teiche gelockt. Möglichst schnell wurden daher Schutzzäune aufgestellt.

Ein Krötenweibchen trägt das Krötenmännchen. © privat



Im Gebiet des Landkreises Fürth befinden sich Amphibienzäune in Großhabersdorf, Langenzenn, Roßtal, Veitsbronn und Wilhermsdorf an den Kreisstraßen. Sie durchschneiden oftmals die Wanderwege der Tiere vom Wald zu den Weihern. Tausende von Kröten, Fröschen und Molchen wurden allein im Landkreis Fürth in den Eimern entlang der Zäune gefangen und anschließend über die Straße zum Teich getragen.

BN-Mitglieder bauen den Zaun bei Bernbach-Veitsbronn auf. © privat



Dutzende ehrenamtliche Helfer gehen landkreisweit morgens und nachts zu den Zäunen und sehen nach der Ausbeute. Die Zahlen werden notiert, weitergeleitet und zu Statistiken verarbeitet, die den Erfolg und die Notwendigkeit der Aktion aufzeigen: Rund 6000 freiwillige Helfer des BUND Naturschutz (BN) sind insgesamt im Einsatz und bringen die Tiere sicher über die Straßen. Es ist die größte Mitmachaktion des Naturschutzes in Bayern. Bayernweit retten die Ehrenamtlichen jährlich rund 700.000 Amphibien das Leben.

Der Bund Naturschutz bittet Autofahrer aktuell um Rücksichtnahme und Reduzierung der Geschwindigkeit sowohl für die Amphibien als auch für die an der Straße entlanglaufenden Menschen.

fn