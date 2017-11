Küchenbrand in Cadolzburg: Feuerwehr rettet Frau

CADOLZBURG - Am späten Nachmittag brannte einer Frau in Cadolzburg wohl das Essen an. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet werden.

Die Feuerwehr rückte an, um die Frau vor ihrem angebrannten Essen zu retten. Die Küche erlitt einen 5.000-10.000 Euro teuren Schaden aufgrund des Rußes. © NEWS5 / Schmelzer



Am späten Nachmittag alamierten Nachbarn die Feuerwehr, da sie Rauch im ersten Stock eines Wohnhauses in Cadolzburg bemerkten. Grund für den Qualm war laut Polizei angebranntes Kochgut. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Bis die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich in der Wohnung in der Wachendorfer Straße starker Rauch entwickelt. Feuerwehrleute mit Atemschutz rettete daraufhin die Vermieterin, samt ihrer Katze. Die Frau kam aufgrund einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Durch die Verrußung entstand ein Schaden an der Küche von etwa 5000 bis 10.000 Euro.

