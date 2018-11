Küchenbrand in Fürth: Bewohner eines Heims evakuiert

Polizei und Feuerwehr vor Ort - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Küchenbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Karolinenstraße in Fürth hat am Donnerstagabend ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Bewohner mussten evakuiert werden.

Wie die Polizei Mittelfranken bestätigte, brannte am Donnerstagabend Kochgut in einer Küche der Gemeinschaftsunterkunft an. Alle Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr gab nach kurzer Zeit jedoch Entwarnung. Nur die Küche hatte durch das Feuer Schaden genommen. Wenig später konnten die Bewohner in die Unterkunft zurückkehren. Alle Betroffenen blieben unverletzt.

tok